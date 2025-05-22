Ночная "бавовна". Дроны атаковали Москву и 9 областей РФ — видео

Российская Федерация вторые сутки находится под атакой ударных беспилотников. Дроны массированно атакуют пограничные с Украиной области и Москву.
Главные тезисы
- Дроны массированно атакуют Москву и граничные с Украиной области, вызывая взрывы и панику среди населения.
- Местные жители в разных частях областей слышали взрывы и видели вспышки при атаке дронов, что вызвало широкий резонанс в обществе.
- Атаки дронов продолжаются, вызывая панику среди населения различных регионов, таких как Тула, Липецк, Калуга и другие.
В Москве и 9 областях РФ гремели взрывы
В оборонном ведомстве страны-агрессорки сообщили, что с 20.00 по 23.50 по Московскому времени (в настоящее время идентично Киевскому) дежурными средствами ПВО якобы были уничтожены и перехвачены 77 беспилотных летательных аппаратов:
42 — над территорией Курской области;
14 — над территорией Белгородской области;
девять — над территорией Московского региона;
восемь — над территорией Орловской области;
два — над территорией Калужской области;
по одному — над территориями Рязанской и Тульской областей.
В частности, мэр Москвы Сергей Собянин в 22:29 сообщил об уничтожении шести беспилотников, а в 23:07 — об уничтожении еще трех дронов, летевших в направлении российской столицы.
Уже утром 22 мая Минобороны РФ отчиталось о сбитии 105 украинских дронов в ночь на 22 мая.
В Красноармейске (Подмосковье) взрывы слышали в районе АО НПО "Базальт".
Тем временем беспилотники летают над городом Елец Липецкой области. Местные жители слышали около четырех взрывов.
О взрывах в небе сообщили и жители города Новомосковска Тульской области Громкие удары были слышны около полуночи в разных частях города.
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