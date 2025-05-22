Ночная "бавовна". Дроны атаковали Москву и 9 областей РФ — видео

Российская Федерация вторые сутки находится под атакой ударных беспилотников. Дроны массированно атакуют пограничные с Украиной области и Москву.

В Москве и 9 областях РФ гремели взрывы

В оборонном ведомстве страны-агрессорки сообщили, что с 20.00 по 23.50 по Московскому времени (в настоящее время идентично Киевскому) дежурными средствами ПВО якобы были уничтожены и перехвачены 77 беспилотных летательных аппаратов:

42 — над территорией Курской области;

14 — над территорией Белгородской области;

девять — над территорией Московского региона;

восемь — над территорией Орловской области;

два — над территорией Калужской области;

по одному — над территориями Рязанской и Тульской областей.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин в 22:29 сообщил об уничтожении шести беспилотников, а в 23:07 — об уничтожении еще трех дронов, летевших в направлении российской столицы.

Уже утром 22 мая Минобороны РФ отчиталось о сбитии 105 украинских дронов в ночь на 22 мая.

Из них 35 — над Москвой и Подмосковьем, 14 — над Орловской областью, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской, десять — над Тульской, девять — над Калужской, по три — над Липецкой и Смоленской, один — над Брянской. Поделиться

В Красноармейске (Подмосковье) взрывы слышали в районе АО НПО "Базальт".

Тем временем беспилотники летают над городом Елец Липецкой области. Местные жители слышали около четырех взрывов.

В Туле жители Пролетарского района сообщили о характерных звуках и вспышках, начавшихся в 23:45. Поделиться

О взрывах в небе сообщили и жители города Новомосковска Тульской области Громкие удары были слышны около полуночи в разных частях города.