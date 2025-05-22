Нічна "бавовна". Дрони атакували Москву та 9 областей РФ — відео
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Нічна "бавовна". Дрони атакували Москву та 9 областей РФ — відео

Росія
Джерело:  online.ua

Російська Федерація другу добу поспіль перебуває під атакою ударних безпілотників. Дрони масовано атакують прикордонні з Україною області та Москву.

Головні тези:

  • Дрони атакували Москву та 9 областей РФ другий день поспіль
  • Міноборони РФ прозвітувало про збиття 105 українських дронів у ніч на 22 травня.
  • Місцеві жителі у різних частинах областей чули вибухи та побачили спалахи під час атаки дронів.

У Москві та 9 областях РФ гриміли вибухи

В оборонному відомстві країни-агресорки повідомили, що з 20.00 по 23.50 за Московським часом (наразі ідентичний Київському) черговими засобами ППО нібито було знищено та перехоплено 77 безпілотних літальних апаратів:

  • 42 — над територією Курської області;

  • 14 — над територією Бєлгородської області;

  • дев'ять — над територією Московського регіону;

  • вісім — над територією Орловської області;

  • два — над територією Калузької області;

  • по одному — над територіями Рязанської і Тульської областей.

Зокрема, мер Москви Сергій Собянін о 22:29 повідомив про знищення шести безпілотників, а о 23:07 — про знищення ще трьох дронів, що летіли у напрямку російської столиці.

Вже вранці 22 травня Міноборони РФ прозвітувало про збиття 105 українських дронів у ніч на 22 травня

З них 35 — над Москвою та Підмосков'ям, 14 — над Орловською областю, 12 — над Курською, 11 — над Білгородською, десять — над Тульською, дев'ять — над Калузькою, по три — над Липецькою та Смоленською, один — над Брянською.

У Червоноармійську (Підмосков’я) вибухи чули у районі АО НПО “Базальт”.

Тим часом безпілотники літають над містом Єлець Липецької області. Місцеві жителі чули близько чотирьох вибухів.

У Тулі мешканці Пролетарського району повідомили про характерні звуки і спалахи, що почалися о 23:45.

Про вибухи в небі повідомили і жителі міста Новомосковськ Тульської області. Гучні удари було чути близько півночі у різних частинах міста. Попередньо, працювала ППО по безпілотниках.

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