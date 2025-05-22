Нічна "бавовна". Дрони атакували Москву та 9 областей РФ — відео

Російська Федерація другу добу поспіль перебуває під атакою ударних безпілотників. Дрони масовано атакують прикордонні з Україною області та Москву.
Головні тези:
- Дрони атакували Москву та 9 областей РФ другий день поспіль
- Міноборони РФ прозвітувало про збиття 105 українських дронів у ніч на 22 травня.
- Місцеві жителі у різних частинах областей чули вибухи та побачили спалахи під час атаки дронів.
У Москві та 9 областях РФ гриміли вибухи
В оборонному відомстві країни-агресорки повідомили, що з 20.00 по 23.50 за Московським часом (наразі ідентичний Київському) черговими засобами ППО нібито було знищено та перехоплено 77 безпілотних літальних апаратів:
42 — над територією Курської області;
14 — над територією Бєлгородської області;
дев'ять — над територією Московського регіону;
вісім — над територією Орловської області;
два — над територією Калузької області;
по одному — над територіями Рязанської і Тульської областей.
Зокрема, мер Москви Сергій Собянін о 22:29 повідомив про знищення шести безпілотників, а о 23:07 — про знищення ще трьох дронів, що летіли у напрямку російської столиці.
Вже вранці 22 травня Міноборони РФ прозвітувало про збиття 105 українських дронів у ніч на 22 травня
У Червоноармійську (Підмосков’я) вибухи чули у районі АО НПО “Базальт”.
Тим часом безпілотники літають над містом Єлець Липецької області. Місцеві жителі чули близько чотирьох вибухів.
Про вибухи в небі повідомили і жителі міста Новомосковськ Тульської області. Гучні удари було чути близько півночі у різних частинах міста. Попередньо, працювала ППО по безпілотниках.
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