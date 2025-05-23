G7 решила судьбу замороженных российских активов

Страны "Группы семи" пришли к выводу, что суверенные активы России будут оставаться замороженными, пока Кремль не остановит войну против Украины и не возместит нанесенный ущерб.
Главные тезисы
- Новое совместное коммюнике было принято по итогам саммита министров финансов стран G7.
- "Большая семерка" поддерживает территориальную целостность и право Украины на существование.
G7 приняла важное решение
Журналисты обратили внимание на то, что в этом документе участники финансового саммита G7 посвятили поддержке Украины сразу 3 пункта.
В первую очередь речь шла о осуждении захватнической войны, которую Россия уже более 11 лет ведет против Украины.
На этом фоне "Большая семерка" подчеркнула, что остается приверженной непреклонной поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование.
Более того, указано, что министры финансов G7 приветствовали "текущие усилия по достижению прекращения огня".
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