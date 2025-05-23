G7 решила судьбу замороженных российских активов

Страны "Группы семи" пришли к выводу, что суверенные активы России будут оставаться замороженными, пока Кремль не остановит войну против Украины и не возместит нанесенный ущерб.

G7 приняла важное решение

Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит ущерб, нанесенный ею Украине, — сказано в коммюнике "Группы семи". Поделиться

Журналисты обратили внимание на то, что в этом документе участники финансового саммита G7 посвятили поддержке Украины сразу 3 пункта.

В первую очередь речь шла о осуждении захватнической войны, которую Россия уже более 11 лет ведет против Украины.

Мы осуждаем продолжение жестокой войны России против Украины и выражаем свое уважение огромной устойчивости украинского народа и экономики. Украина испытала значительные разрушения, — сказано в коммюнике. Поделиться

На этом фоне "Большая семерка" подчеркнула, что остается приверженной непреклонной поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование.