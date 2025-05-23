Литва неочікувано розкритикувала 17-й пакет санкцій проти РФ

На переконання лідера Литви Гітанаса Науседи, останній 17-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії – недостатній. Він також публічно почав наполягати на тому, щоб наступні обмеження були набагато жорсткішими.

Науседа закликає ЄС максимально посилити тиск на РФ

Президент Литви звертає увагу офіційного Брюсселю, що "не всі важелі впливу на... Путіна вичерпані".

На тлі останніх подій він закликав блок діяти набагато агресивніше.

За винятком однієї-двох держав, ми всі розуміємо, що 17-й пакет санкцій проти Росії хороший, але недостатній. Тому ми виступаємо за якнайшвидше застосування 18-го пакета санкцій, і я вважаю, що він має бути сильнішим. Гітанас Науседа Президент Литви

Він також наголосив, що новий пакет санкцій має бути гранично принциповим і не обов'язково відповідати інтересам деяких країн, які виступають проти обмежень щодо Росії.

Він (новий пакет санкцій. — ред.) має охопити всіх основних одержувачів російської нафти і газу — Nord Stream 1 і Nord Stream 2, а також виключити всі російські банки з програми SWIFT, — вважає лідер Литви. Поширити

На переконання Науседи, також вкрай важливо ввести санкції проти "Росатома", розпочавши із заборони на імпорт урану, а згодом перейшовши до індивідуальних санкцій.