Литва неочікувано розкритикувала 17-й пакет санкцій проти РФ

На переконання лідера Литви Гітанаса Науседи, останній 17-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії – недостатній. Він також публічно почав наполягати на тому, щоб наступні обмеження були набагато жорсткішими.
Головні тези:
- Науседа закликає включити до нового пакету санкцій всіх основних одержувачів російської нафти і газу, а також виключити російські банки з програми SWIFT.
- Лідер Литви вказує на важливість введення санкцій проти компанії “Росатом”.
Науседа закликає ЄС максимально посилити тиск на РФ
Президент Литви звертає увагу офіційного Брюсселю, що "не всі важелі впливу на... Путіна вичерпані".
На тлі останніх подій він закликав блок діяти набагато агресивніше.
Він також наголосив, що новий пакет санкцій має бути гранично принциповим і не обов'язково відповідати інтересам деяких країн, які виступають проти обмежень щодо Росії.
На переконання Науседи, також вкрай важливо ввести санкції проти "Росатома", розпочавши із заборони на імпорт урану, а згодом перейшовши до індивідуальних санкцій.
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