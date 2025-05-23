Німецький лідер Фрідріх Мерц налаштований зробити все можливе для блокування відродження газопроводів "Північний потік-1" та “Північний потік-2”. Таким чином канцлер ФРН разом з ЄС налаштований зупинити будь-які спроби США і Росії відновити постачання газу вказаними газогонами.

Що відомо про позицію Мерца

Команда Мерца чітко дала зрозуміти, що підтримує заборону газопроводів у межах майбутнього раунду санкцій ЄС проти Росії.

Як стверджують інсайдери, німецький лідер налаштований придушити будь-які внутрішні дебати щодо доцільності можливого відновлення проєкту.

Ще у березні журналісти вперше дізналися про те, що пов'язані з Кремлем російські та американські бізнесмени прагнуть відновити будівництво газопроводів.

Після цього Фрідріх Мерц розпочав дискусії з офіційними особами в Берліні та Брюсселі про те, як цьому запобігти.

Ще одне анонімне джерело зазначило, що додавання "Північних потоків" до санкційного списку ЄС "потенційно знімає для нього політичну проблему".

Це також дасть змогу взяти долю газопроводів у руки Європи замість того, щоб Берліну поодинці протистояти потенційному тиску з боку США і Росії. Поширити

Попри те, що Німеччина не контролює жоден із 4 газопроводів, саме вона повинна буде видати сертифікат на відновлення роботи газопроводів.