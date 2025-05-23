Возрождение "Северных потоков". Мерц бросил вызов России и США

Немецкий лидер Фридрих Мерц настроен сделать все возможное для блокирования возрождения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Таким образом, канцлер ФРГ вместе с ЕС настроен остановить любые попытки США и России возобновить поставки газа указанными газопроводами.
Главные тезисы
- Существует высокая вероятность того, что "Северные потоки" попадут в санкционный список ЕС.
- Это поможет Мерцу дать отпор Трампу и Путину в этом вопросе.
Что известно о позиции Мерца
Команда Мерца четко дала понять, что поддерживает запрет газопроводов в рамках предстоящего раунда санкций ЕС против России.
Как утверждают инсайдеры, немецкий лидер настроен подавить любые внутренние прения относительно целесообразности возможного возобновления проекта.
Еще в марте журналисты впервые узнали о том, что связанные с Кремлем российские и американские бизнесмены стремятся возобновить строительство газопроводов.
После этого Фридрих Мерц начал дискуссии с официальными лицами в Берлине и Брюсселе о том, как это предотвратить.
Еще один анонимный источник отметил, что добавление "Северных потоков" в санкционный список ЕС "потенциально снимает для него политическую проблему".
Несмотря на то, что Германия не контролирует ни один из четырех газопроводов, именно она должна будет выдать сертификат на возобновление работы газопроводов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-