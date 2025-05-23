Возрождение "Северных потоков". Мерц бросил вызов России и США
Категория
Экономика
Дата публикации

Возрождение "Северных потоков". Мерц бросил вызов России и США

Что известно о позиции Мерца
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Источник:  Financial Times

Немецкий лидер Фридрих Мерц настроен сделать все возможное для блокирования возрождения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Таким образом, канцлер ФРГ вместе с ЕС настроен остановить любые попытки США и России возобновить поставки газа указанными газопроводами.

Главные тезисы

  • Существует высокая вероятность того, что "Северные потоки" попадут в санкционный список ЕС.
  • Это поможет Мерцу дать отпор Трампу и Путину в этом вопросе.

Что известно о позиции Мерца

Команда Мерца четко дала понять, что поддерживает запрет газопроводов в рамках предстоящего раунда санкций ЕС против России.

Как утверждают инсайдеры, немецкий лидер настроен подавить любые внутренние прения относительно целесообразности возможного возобновления проекта.

Еще в марте журналисты впервые узнали о том, что связанные с Кремлем российские и американские бизнесмены стремятся возобновить строительство газопроводов.

После этого Фридрих Мерц начал дискуссии с официальными лицами в Берлине и Брюсселе о том, как это предотвратить.

Еще один анонимный источник отметил, что добавление "Северных потоков" в санкционный список ЕС "потенциально снимает для него политическую проблему".

Это также позволит взять судьбу газопроводов в руки Европы вместо того, чтобы Берлину в одиночку противостоял потенциальному давлению со стороны США и России.

Несмотря на то, что Германия не контролирует ни один из четырех газопроводов, именно она должна будет выдать сертификат на возобновление работы газопроводов.

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