Немецкий лидер Фридрих Мерц настроен сделать все возможное для блокирования возрождения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Таким образом, канцлер ФРГ вместе с ЕС настроен остановить любые попытки США и России возобновить поставки газа указанными газопроводами.

Что известно о позиции Мерца

Команда Мерца четко дала понять, что поддерживает запрет газопроводов в рамках предстоящего раунда санкций ЕС против России.

Как утверждают инсайдеры, немецкий лидер настроен подавить любые внутренние прения относительно целесообразности возможного возобновления проекта.

Еще в марте журналисты впервые узнали о том, что связанные с Кремлем российские и американские бизнесмены стремятся возобновить строительство газопроводов.

После этого Фридрих Мерц начал дискуссии с официальными лицами в Берлине и Брюсселе о том, как это предотвратить.

Еще один анонимный источник отметил, что добавление "Северных потоков" в санкционный список ЕС "потенциально снимает для него политическую проблему".

Это также позволит взять судьбу газопроводов в руки Европы вместо того, чтобы Берлину в одиночку противостоял потенциальному давлению со стороны США и России. Поделиться

Несмотря на то, что Германия не контролирует ни один из четырех газопроводов, именно она должна будет выдать сертификат на возобновление работы газопроводов.