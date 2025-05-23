РФ атаковала Украину баллистикой и 175 дронами — как отработала ПВО

В течение ночи и дня 23 мая Россия совершала новое воздушное нападение на Украину. За этот период силы ПВО смогли уничтожить 91 российский ударный дрон и обезвредить еще 59 вражеских беспилотников.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на востоке, западе севера, юге и в центре страны.
- В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Житомирщина, Одесщина, Черновичина и Ивано-Франковская область.
Атака России на Украину 23 мая — что известно
В ночь на 23 мая противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области и 175 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Под новые удары врага попали Сумщина, Днепропетровщина, Донецкая, Харьковская, Киевская, Житомирская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.
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