РФ атаковала Украину баллистикой и 175 дронами — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой и 175 дронами — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 23 мая – что известно
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В течение ночи и дня 23 мая Россия совершала новое воздушное нападение на Украину. За этот период силы ПВО смогли уничтожить 91 российский ударный дрон и обезвредить еще 59 вражеских беспилотников.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на востоке, западе севера, юге и в центре страны.
  • В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина, Житомирщина, Одесщина, Черновичина и Ивано-Франковская область.

Атака России на Украину 23 мая — что известно

В ночь на 23 мая противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области и 175 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной обезврежено 150 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, северо-западе, юге и в центре страны. 91 — сбит огневыми средствами поражения, 59 — локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Под новые удары врага попали Сумщина, Днепропетровщина, Донецкая, Харьковская, Киевская, Житомирская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Держим небо! Вместе — к победе!

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