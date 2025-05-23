РФ атаковала Украину баллистикой и 175 дронами — как отработала ПВО

В течение ночи и дня 23 мая Россия совершала новое воздушное нападение на Украину. За этот период силы ПВО смогли уничтожить 91 российский ударный дрон и обезвредить еще 59 вражеских беспилотников.

Атака России на Украину 23 мая — что известно

В ночь на 23 мая противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области и 175 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной обезврежено 150 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, северо-западе, юге и в центре страны. 91 — сбит огневыми средствами поражения, 59 — локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий). Поделиться

Под новые удары врага попали Сумщина, Днепропетровщина, Донецкая, Харьковская, Киевская, Житомирская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области.