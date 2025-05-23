"Немного неэлегантно". Кремль публично унизил Ватикан

Россия продолжает затягивать мирный процесс

По словам приспешника Путина, работа официальной Москвы над меморандумом по прекращению боевых действий в Украине находится на "продвинутой стадии".

Не знаю, как с той стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии, и мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают (то же самое — ред.). Сергей Лавров Глава МИД РФ

Российский дипломат также официально подтвердил, что пока не определена точная дата для проведения второго раунда переговоров между Киевом и Москвой.

На этом фоне он отверг предложение Папы Римского о проведении встречи двух делегаций в Ватикане.

Проводить переговоры по Украине в Ватикане — это немного неэлегантно: православные страны будут обсуждать вопросы на католической площадке. Поделиться

Спикер Кремля Дмитрий Песков также официально подтвердил, что пока команды Путина и Зеленского не договорились о новой встрече.