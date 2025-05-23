"Немного неэлегантно". Кремль публично унизил Ватикан

Скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров цинично отверг предложение Папы Римского Льва XIV относительно проведения нового раунда переговоров Украины и России в Ватикане.
Главные тезисы
- Сергей Лавров объяснил, на каком этапе находится работа Кремля над меморандумом.
- Пока команды Путина и Зеленского не договорились о новой встрече.
Россия продолжает затягивать мирный процесс
По словам приспешника Путина, работа официальной Москвы над меморандумом по прекращению боевых действий в Украине находится на "продвинутой стадии".
Российский дипломат также официально подтвердил, что пока не определена точная дата для проведения второго раунда переговоров между Киевом и Москвой.
На этом фоне он отверг предложение Папы Римского о проведении встречи двух делегаций в Ватикане.
Спикер Кремля Дмитрий Песков также официально подтвердил, что пока команды Путина и Зеленского не договорились о новой встрече.
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