"Немного неэлегантно". Кремль публично унизил Ватикан
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Политика
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"Немного неэлегантно". Кремль публично унизил Ватикан

Россия продолжает затягивать мирный процесс
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Источник:  online.ua

Скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров цинично отверг предложение Папы Римского Льва XIV относительно проведения нового раунда переговоров Украины и России в Ватикане.

Главные тезисы

  • Сергей Лавров объяснил, на каком этапе находится работа Кремля над меморандумом.
  • Пока команды Путина и Зеленского не договорились о новой встрече.

Россия продолжает затягивать мирный процесс

По словам приспешника Путина, работа официальной Москвы над меморандумом по прекращению боевых действий в Украине находится на "продвинутой стадии".

Не знаю, как с той стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии, и мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают (то же самое — ред.).

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Глава МИД РФ

Российский дипломат также официально подтвердил, что пока не определена точная дата для проведения второго раунда переговоров между Киевом и Москвой.

На этом фоне он отверг предложение Папы Римского о проведении встречи двух делегаций в Ватикане.

Проводить переговоры по Украине в Ватикане — это немного неэлегантно: православные страны будут обсуждать вопросы на католической площадке.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также официально подтвердил, что пока команды Путина и Зеленского не договорились о новой встрече.

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