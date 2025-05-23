Скандальний глава МЗС РФ Сергій Лавров цинічно відкинув пропозицію Папи Римського Лева XIV щодо проведення нового раунду переговорів України та Росії у Ватикані. На переконання скандального російського дипломата, “це трохи не елегантно”.

Росія продовжує затягувати мирний процес

За словами поплічника Путіна, робота офіційної Москви над меморандумом щодо припинення бойових дій в Україні перебуває у "просунутій стадії".

Не знаю, як із того боку, але наша робота вже в просунутій стадії, і ми в будь-якому разі передамо українцям цей меморандум, як і домовилися, і розраховуватимемо, що вони зроблять (те ж саме — ). Сергій Лавров Глава МЗС РФ

Російський дипломат також офіційно підтвердив, що поки не визначено точної дати для проведення другого раунду переговорів між Києвом та Москвою.

На цьому тлі він відкинув пропозицію Папи Римського щодо проведення зустрічі двох делегацій у Ватикані.

Проводити переговори щодо України у Ватикані — це трохи неелегантно: православні країни обговорюватимуть питання на католицькому майданчику. Поширити

Речник Кремля Дмитро Пєсков також офіційно підтвердив, що поки команди Путіна та Зеленського не домовилася про нову зустріч.