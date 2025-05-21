Казахстан вимагає від Росії компенсації за ядерні випробування

60 років тому у Казахстані біля озера Шалган, на глибині 178 метрів, було підірвано ядерну бомбу. Що важливо розуміти, вона була вдесятеро потужніша за ту, що знищила Хіросіму. Зараз казахи хочуть від Росії компенсації за ядерні випробування, що зруйнували їхні життя.
Головні тези:
- Ядерні вибухи на Семипалатинському випробувальному полігоні залишили відбиток на здоров'ї мільйонів людей.
- Радіоактивні частинки від ядерних вибухів у Казахстані були зафіксовані навіть у Японії, вказуючи на катастрофічні масштаби наслідків цих подій.
Що відомо про вимогу Казахстану
Згідно з даними журналістів, йдеться про ядерний вибух утворив чашу завширшки близько 400 метрів і кілька десятків метрів завглибшки, викинувши в повітря хмару подрібненої породи і радіоактивних частинок.
Що важливо розуміти, вони були зафіксовані навіть у Японії.
Журналісти звертають увагу на те, що випробування почалися 1949 року і тривали до 1989 року.
Окрім того, вказано, що вони становлять 25% усіх ядерних вибухів в історії людства.
Це спричинило кризу громадської охорони здоров'я, з якою досі ніхто не може впоратися.
Влада Казахстану підрахувала, що близько 1,5 мільйона людей, які жили в довколишніх містах, селах і селах, зазнали радіоактивного впливу. Також у цьому регіоні дедалі частіше відбуваються суїциди.
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