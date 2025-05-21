На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула пожежа — є загиблі
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Події
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На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула пожежа — є загиблі

Перші подробиці пожежі на Білоцерківській ТЕЦ
Джерело:  ГУ ДСНС України у Київській області

21 травня Білоцерківську ТЕЦ у Київській області охопила масштабна пожежа, яка призвела до загибелі щонайменше двох людей.

Головні тези:

  • Рятувальники змогли приборкати вогонь на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м.
  • Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла. 

Перші подробиці пожежі на Білоцерківській ТЕЦ

Про початок пожежі повідомила Білоцерківська міська територіальна рада та телеканал "Крокус".

Повідомлення про подію з'явилося близько 12:46.

Головне управління ДСНС у Київській області зазначає, що на місці пожежі працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків.

Телеканал "Крокус" повідомив про загибель двох людей.

Згідно з останніми даними, вогонь спалахнув та швидко поширився під час ремонтних робіт.

На кадрах, які опублікував телеканал, видно, що вогонь повністю охопив одну з двох градирень.

Пізніше Білоцерківська міська територіальна рада повідомила, що під час ліквідації загоряння рятувальники виявили 2 обгорілі тіла.

Рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м. Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла, — йдеться в заяві ДСНС.

Також вказано, що обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.

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