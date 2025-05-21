На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула пожежа — є загиблі

21 травня Білоцерківську ТЕЦ у Київській області охопила масштабна пожежа, яка призвела до загибелі щонайменше двох людей.
Головні тези:
- Рятувальники змогли приборкати вогонь на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м.
- Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла.
Перші подробиці пожежі на Білоцерківській ТЕЦ
Про початок пожежі повідомила Білоцерківська міська територіальна рада та телеканал "Крокус".
Повідомлення про подію з'явилося близько 12:46.
Головне управління ДСНС у Київській області зазначає, що на місці пожежі працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків.
Телеканал "Крокус" повідомив про загибель двох людей.
Згідно з останніми даними, вогонь спалахнув та швидко поширився під час ремонтних робіт.
На кадрах, які опублікував телеканал, видно, що вогонь повністю охопив одну з двох градирень.
Пізніше Білоцерківська міська територіальна рада повідомила, що під час ліквідації загоряння рятувальники виявили 2 обгорілі тіла.
Також вказано, що обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.
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