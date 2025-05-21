На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула пожежа — є загиблі

21 травня Білоцерківську ТЕЦ у Київській області охопила масштабна пожежа, яка призвела до загибелі щонайменше двох людей.

Перші подробиці пожежі на Білоцерківській ТЕЦ

Про початок пожежі повідомила Білоцерківська міська територіальна рада та телеканал "Крокус".

Повідомлення про подію з'явилося близько 12:46.

Головне управління ДСНС у Київській області зазначає, що на місці пожежі працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків.

Телеканал "Крокус" повідомив про загибель двох людей.

Згідно з останніми даними, вогонь спалахнув та швидко поширився під час ремонтних робіт.

На кадрах, які опублікував телеканал, видно, що вогонь повністю охопив одну з двох градирень.

Пізніше Білоцерківська міська територіальна рада повідомила, що під час ліквідації загоряння рятувальники виявили 2 обгорілі тіла.

Рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 кв. м. Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла, — йдеться в заяві ДСНС. Поширити

Також вказано, що обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.