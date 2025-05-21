На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул пожар — есть погибшие

21 мая Белоцерковская ТЭЦ в Киевской области охватила масштабный пожар, который привел к гибели по меньшей мере двух человек.

Первые подробности пожара на Белоцерковской ТЭЦ

О начале пожара сообщил Белоцерковский городской территориальный совет и телеканал "Крокус".

Сообщения о событии появилось около 12:46.

Главное управление ГСЧС в Киевской области отмечает, что на месте пожара работают спасатели и все необходимые службы. Идет ликвидация последствий.

Телеканал "Крокус" сообщил о гибели двух человек.

Согласно последним данным, огонь вспыхнул и быстро распространился во время ремонтных работ.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что огонь полностью охватил одну из двух градирен.

Позже Белоцерковский городской территориальный совет сообщил, что во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили 2 обгоревших тела.

Спасатели ликвидировали пожар градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м. Во время ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили 2 обгоревших тела, — сказано в заявлении ГСЧС. Поделиться

Также указано, что обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.