Андрея Портнова расстреляли в Испании — он был соратником Януковича
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Андрея Портнова расстреляли в Испании — он был соратником Януковича

Что известно об убийстве Портнова
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Источник:  Reuters

21 мая в испанском Мадриде неизвестные застрелили украинского эксполитика Андрея Портнова, который когда-то был старшим помощником беглого президента Виктора Януковича.

Главные тезисы

  • Информацию об убийстве Портнова подтвердили разные источники.
  • По предварительным данным, к смертельной стрельбе могут быть причастны 2-3 человека.

Что известно об убийстве Портнова

Первым о расстреле бывшего украинского политика сообщило информационное агентство Reuters.

Согласно данным журналистов, неизвестный стрелок или стрелки застрелили Андрея Портнова в среду утром у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.

Эту информацию СМИ сообщил инсайдер, близкий к расследованию.

Полиция получила звонок о стрельбе в 9:15 утра по местному времени, но сначала не раскрывала имя жертвы.

Как утверждает радиостанция Cadena SER, мужчина вел своих детей в школу, когда его застрелили.

Информацию о смерти Портнова также подтвердил украинским журналистам высокопоставленный источник.

Портнов погиб. Расстреляли час назад в Мадриде, — заявил инсайдер, однако других деталей не раскрыл.

Также по сети распространяется информация о том, что в соратника Януковича выстрелили 5 раз.

Кроме того, указано, что к преступлению могут быть причастны 2 или 3 человека.

Портнов получил не менее 3 огнестрельных ранений. Выстрел в голову стал смертельным. Он был за рулем Mercedes, когда началась стрельба.

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