Андрея Портнова расстреляли в Испании — он был соратником Януковича

21 мая в испанском Мадриде неизвестные застрелили украинского эксполитика Андрея Портнова, который когда-то был старшим помощником беглого президента Виктора Януковича.

Что известно об убийстве Портнова

Первым о расстреле бывшего украинского политика сообщило информационное агентство Reuters.

Согласно данным журналистов, неизвестный стрелок или стрелки застрелили Андрея Портнова в среду утром у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.

Эту информацию СМИ сообщил инсайдер, близкий к расследованию.

Полиция получила звонок о стрельбе в 9:15 утра по местному времени, но сначала не раскрывала имя жертвы.

Как утверждает радиостанция Cadena SER, мужчина вел своих детей в школу, когда его застрелили.

Информацию о смерти Портнова также подтвердил украинским журналистам высокопоставленный источник.

Портнов погиб. Расстреляли час назад в Мадриде, — заявил инсайдер, однако других деталей не раскрыл. Поделиться

Также по сети распространяется информация о том, что в соратника Януковича выстрелили 5 раз.

Кроме того, указано, что к преступлению могут быть причастны 2 или 3 человека.