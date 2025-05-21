Андрея Портнова расстреляли в Испании — он был соратником Януковича

21 мая в испанском Мадриде неизвестные застрелили украинского эксполитика Андрея Портнова, который когда-то был старшим помощником беглого президента Виктора Януковича.
Главные тезисы
- Информацию об убийстве Портнова подтвердили разные источники.
- По предварительным данным, к смертельной стрельбе могут быть причастны 2-3 человека.
Что известно об убийстве Портнова
Первым о расстреле бывшего украинского политика сообщило информационное агентство Reuters.
Согласно данным журналистов, неизвестный стрелок или стрелки застрелили Андрея Портнова в среду утром у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.
Эту информацию СМИ сообщил инсайдер, близкий к расследованию.
Полиция получила звонок о стрельбе в 9:15 утра по местному времени, но сначала не раскрывала имя жертвы.
Как утверждает радиостанция Cadena SER, мужчина вел своих детей в школу, когда его застрелили.
Информацию о смерти Портнова также подтвердил украинским журналистам высокопоставленный источник.
Также по сети распространяется информация о том, что в соратника Януковича выстрелили 5 раз.
Кроме того, указано, что к преступлению могут быть причастны 2 или 3 человека.
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