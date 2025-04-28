Экс-президент Янукович получил новый приговор суда Украины — за что именно

Подольский районный суд Киева приговорил экспрезидента Виктора Януковича к пятнадцати годам тюрьмы по делу незаконной переправки через границу и подстрекательству к дезертирству.

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы Константина Кобзаря (в то время заместителя начальника УГО - начальника Службы безопасности президента).

Подольский районный суд приговорил к 15 годам лишения свободы экспрезидента Виктора Януковича по делу незаконной переправки через границу и подстрекательства к дезертирству.

Предатель Янукович получил еще один приговор украинского суда

Соответствующий приговор 28 апреля объявила судья Людмила Казмиренко.

Подольский районный суд приговорил к пятнадцати годам лишения свободы экспрезидента Виктора Януковича по делу незаконной переправки через границу и подстрекательства к дезертирству. Также суд приговорил к десяти годам лишения свободы Константина Кобзаря — тогда заместителя начальника УГО — начальника Службы безопасности президента.

Именно такое наказание для Януковича и Кобзаря просили в суде прокуроры.

Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным и приговорил их к максимально возможному наказанию. Поделиться

Государственное бюро расследований в июне 2022 года направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и руководителя его охраны Константина Кобзаря.

Им инкриминировали подстрекательство и совершение дезертирства, а также незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

Как выяснили правоохранители, 23 февраля 2014 года, около 1 часа 30 мин, Виктор Янукович, действуя совместно со своими охранниками и другими лицами, вне пункта пропуска через государственную границу, из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области тремя вертолетами ВС РФ незаконно переправили через государственную границу2.

Кроме того, установлено, что 24 февраля 2014 года Виктор Янукович решил окончательно покинуть территорию Украины и, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота РФ в Гагаринском районе Севастополя, склонил начальника своей охраны Константина Кобзаря к дезертирству.

Военнослужащий уклонился от прохождения военной службы и, при содействии представителей силовых ведомств РФ, в ночь на 24 февраля 2014 уже морским судном, вместе с бывшим президентом и несколькими другими лицами покинул территорию Украины и к месту несения службы не вернулся.