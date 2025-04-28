Експрезидент-втікач Янукович отримав новий вирок суду України — за що саме

Подільський районний суд Києва засудив експрезидента Віктора Януковича до п’ятнадцяти років в’язниці у справі незаконного переправлення через кордон та підбурювання до дезертирства.

Суд засудив до 10 років позбавлення волі Костянтина Кобзаря (на той час заступника начальника УДО — начальника Служби безпеки президента).

Подільський районний суд засудив до 15 років позбавлення волі експрезидента Віктора Януковича у справі незаконного переправлення через кордон та підбурювання до дезертирства.

Зрадник Янукович отримав ще один вирок українського суду

Відповідний вирок 28 квітня оголосила суддя Людмила Казмиренко.

Подільський районний суд засудив до п’ятнадцяти років позбавлення волі експрезидента Віктора Януковича у справі незаконного переправлення через кордон та підбурювання до дезертирства. Також суд засудив до десяти років позбавлення волі Костянтина Кобзаря – на той час заступника начальника УДО – начальника Служби безпеки президента.

Саме про таке покарання для Януковича і Кобзаря просили у суді прокурори.

Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним та засудив їх до максимально можливого покарання. Поширити

Державне бюро розслідувань у червні 2022 року направило до суду обвинувальний акт щодо колишнього президента України Віктора Януковича та керівника його охорони Костянтина Кобзаря.

Їм інкримінували підбурювання та вчинення дезертирства, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як з’ясували правоохоронці, 23 лютого 2014 року, близько 1 год 30 хв, Віктор Янукович, діючи спільно зі своїми охоронцями та іншими особами, поза пунктом пропуску через державний кордон, із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області трьома гелікоптерами ЗС РФ незаконно переправили через державний кордон України до РФ не менше 20 осіб.

Крім цього, встановлено, що 24 лютого 2014 року Віктор Янукович вирішив остаточно залишити територію України та, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Гагарінському районі Севастополя, схилив начальника своєї охорони Костянтина Кобзаря до дезертирства.

Військовослужбовець ухилився від проходження військової служби та, за сприяння представників силових відомств РФ, у ніч на 24 лютого 2014 року вже морським судном, разом з колишнім президентом та кількома іншими особами залишив територію України та до місця несення служби не повернувся.