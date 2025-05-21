Андрія Портнова розстріляли в Іспанії — він був соратником Януковича

21 травня в іспанському Мадриді невідомі застрелили українського експолітика Андрія Портнова, який колись був старшим помічником президента-утікача Віктора Януковича.

Що відомо про вбивство Портнова

Першою про розстріл колишнього українського політика повідомила інформаційна агенція Reuters.

Згідно з даними журналістів, невідомий стрілець або стрільці застрелили Андрія Портнова в середу вранці біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело.

Цю інформацію ЗМІ повідомив інсайдер, близький до розслідування.

Поліція отримала дзвінок про стрілянину о 9:15 ранку за місцевим часом, але з початку не розкривала ім’я жертви.

Як стверджує радіостанція Cadena SER, чоловік вів своїх дітей до школи, коли його застрелили.

Інформацію про смерть Портнова також підтвердило українським журналістам високопоставлене джерело.

Портнов загинув. Розстріляли годину тому у Мадриді, — заявив інсайдер, однак інших деталей не розкрив. Поширити

Також мережею шириться інформація про те, що в соратника Януковича вистрілили 5 разів.

Окрім того, вказано, що до злочину можуть бути причетні 2 або 3 люди.