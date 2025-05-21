Путін відреагував жартом на заклик щодо захоплення Сум

Очільник одного з муніципалітетів Курської області РФ закликав російського диктатора Володимира Путіна захопити український обласний центр Суми, який кожного дня потерпає від терору з боку Росії.
Головні тези:
- Путін у своїй заяві згадав свого ставленика Курської області Олександра Хінштейна.
- Він цинічно натякнув, що Сумська область завжди буде ціллю для Росії.
Як відреагував Путін на заклик щодо захоплення Сум
За словами російських пропагандистів, чергова цинічна заява пролунала під час зустрічі нелегітимного президента РФ з керівниками муніципалітетів Курської області.
Вказано, що з таким "проханням" до Путіна звернувся очільник Глушківського району Павло Золотарьов.
Останній вирішив публічно порозмірковувати про те, на скільки кілометрів потрібно відігнати українських оборонців від російського кордону.
Реагуючи на цей заклик Путін віджартувався, згадавши Олександра Хінштейна — т.в.о. губернатора Курської області.
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