Введення миротворців в Україну. Польща розставила всі крапки над "і"

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно підтвердив, що його країна не має жодних планів відправляти польських військових в Україну. Так він відреагував на заяву спецпосланця президента США Кіта Келлого.

Польща не змінила свого рішення

Журналісти попросили Дональда Туска прокоментувати нещодавню гучну заяву спецпосланця американського президента Кіта Келлога.

Останній почав стверджувати, що в межах потенційного врегулювання після припинення вогню на фронті обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.

Відправити польських солдатів в Україну? Ми цього не зробимо. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

На переконання політка, головна місія його країни — охороняти кордон із Росією та Білоруссю.

На нашу думку, наше завдання — охороняти кордон з Росією та Білоруссю і організувати центр для передачі зброї та допомоги Україні, — наголосив Дональд Туск. Поширити

Варто звернути увагу на те, що раніше глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.