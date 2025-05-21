Введення миротворців в Україну. Польща розставила всі крапки над "і"
Категорія
Політика
Дата публікації

Введення миротворців в Україну. Польща розставила всі крапки над "і"

Польща не змінила свого рішення
Джерело:  online.ua

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно підтвердив, що його країна не має жодних планів відправляти польських військових в Україну. Так він відреагував на заяву спецпосланця президента США Кіта Келлого.

Головні тези:

  • Дональд Туск заперечив твердження Келлога щодо планів Польщі.
  • Представники влади Польщі дотримаються єдиної позиції у цьому питанні.

Польща не змінила свого рішення

Журналісти попросили Дональда Туска прокоментувати нещодавню гучну заяву спецпосланця американського президента Кіта Келлога.

Останній почав стверджувати, що в межах потенційного врегулювання після припинення вогню на фронті обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.

Відправити польських солдатів в Україну? Ми цього не зробимо.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

На переконання політка, головна місія його країни — охороняти кордон із Росією та Білоруссю.

На нашу думку, наше завдання — охороняти кордон з Росією та Білоруссю і організувати центр для передачі зброї та допомоги Україні, — наголосив Дональд Туск.

Варто звернути увагу на те, що раніше глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.

А лідер найбільшої опозиційної партії Польщі Ярослав Качинський запідозрив "обман" з боку Туска у питанні потенційного залучення польських військових в Україні через заяву спецпосланця Трампа.

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