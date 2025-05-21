Введення миротворців в Україну. Польща розставила всі крапки над "і"

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно підтвердив, що його країна не має жодних планів відправляти польських військових в Україну. Так він відреагував на заяву спецпосланця президента США Кіта Келлого.
Головні тези:
- Дональд Туск заперечив твердження Келлога щодо планів Польщі.
- Представники влади Польщі дотримаються єдиної позиції у цьому питанні.
Польща не змінила свого рішення
Журналісти попросили Дональда Туска прокоментувати нещодавню гучну заяву спецпосланця американського президента Кіта Келлога.
Останній почав стверджувати, що в межах потенційного врегулювання після припинення вогню на фронті обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.
На переконання політка, головна місія його країни — охороняти кордон із Росією та Білоруссю.
Варто звернути увагу на те, що раніше глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.
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