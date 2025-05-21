Введение миротворцев в Украину. Польша расставила все точки над "i"
Категория
Политика
Дата публикации

Введение миротворцев в Украину. Польша расставила все точки над "i"

Польша не изменила своего решения
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Источник:  online.ua

Польский премьер Дональд Туск официально подтвердил, что у его страны нет планов отправлять польских военных в Украину. Так он отреагировал на заявление спецпосланника президента США Кита Келлого.

Главные тезисы

  • Дональд Туск опроверг утверждение Келлога касательно планов Польши.
  • Представители власти Польши придерживаются единой позиции в этом вопросе.

Польша не изменила своего решения

Журналисты попросили Дональда Туска прокомментировать недавнее громкое заявление спецпосланника американского президента Кита Келлога.

Последний начал утверждать, что в рамках потенциального урегулирования после прекращения огня на фронте обсуждается размещение иностранных сил к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские военные.

Отправить польских солдат в Украину? Мы этого не сделаем.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

По мнению политка, главная миссия его страны — охранять границу с Россией и Беларусью.

По нашему мнению, наша задача — охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр для передачи оружия и помощи Украине, — подчеркнул Дональд Туск.

Следует обратить внимание на то, что ранее глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также отрицал намерения польской стороны размещать собственные силы в Украине в рамках послевоенного урегулирования с Россией.

А лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши Ярослав Качинский заподозрил "обман" со стороны Туска в вопросе потенциального привлечения польских военных в Украину из-за заявления спецпосланника Трампа.

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