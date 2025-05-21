Введение миротворцев в Украину. Польша расставила все точки над "i"

Польский премьер Дональд Туск официально подтвердил, что у его страны нет планов отправлять польских военных в Украину. Так он отреагировал на заявление спецпосланника президента США Кита Келлого.

Польша не изменила своего решения

Журналисты попросили Дональда Туска прокомментировать недавнее громкое заявление спецпосланника американского президента Кита Келлога.

Последний начал утверждать, что в рамках потенциального урегулирования после прекращения огня на фронте обсуждается размещение иностранных сил к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские военные.

Отправить польских солдат в Украину? Мы этого не сделаем. Дональд Туск Премьер-министр Польши

По мнению политка, главная миссия его страны — охранять границу с Россией и Беларусью.

По нашему мнению, наша задача — охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр для передачи оружия и помощи Украине, — подчеркнул Дональд Туск. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что ранее глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также отрицал намерения польской стороны размещать собственные силы в Украине в рамках послевоенного урегулирования с Россией.