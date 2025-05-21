Введение миротворцев в Украину. Польша расставила все точки над "i"

Польский премьер Дональд Туск официально подтвердил, что у его страны нет планов отправлять польских военных в Украину. Так он отреагировал на заявление спецпосланника президента США Кита Келлого.
Главные тезисы
- Дональд Туск опроверг утверждение Келлога касательно планов Польши.
- Представители власти Польши придерживаются единой позиции в этом вопросе.
Польша не изменила своего решения
Журналисты попросили Дональда Туска прокомментировать недавнее громкое заявление спецпосланника американского президента Кита Келлога.
Последний начал утверждать, что в рамках потенциального урегулирования после прекращения огня на фронте обсуждается размещение иностранных сил к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские военные.
По мнению политка, главная миссия его страны — охранять границу с Россией и Беларусью.
Следует обратить внимание на то, что ранее глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также отрицал намерения польской стороны размещать собственные силы в Украине в рамках послевоенного урегулирования с Россией.
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