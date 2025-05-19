Польша готовит 47-й пакет помощи Украине — в чем его особенность

Польша в скором времени предоставит Украине 47-й пакет помощи. В сравнении с 2022 годом характер поддержки Вооруженных сил Украины изменился.

Польша готовит новый пакет помощи для Украины

Об этом сказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

По его словам, Польша первой помогла в самые драматические первые дни полномасштабного вторжения.

Мы фактически были первыми, кто помог, и первыми, кто ответил всеми доступными возможностями, и это помогло Украине выиграть первые славные битвы под Киевом, позже под Харьковом и Херсоном. Так что мы сделали это возможным благодаря нашей помощи. Петр Лукасевич Временный поверенный в делах Польши в Украине

Как отметил Лукасевич, сегодня польские возможности меняются и меняется характер помощи.

Мы говорим уже не о танках, а о боеприпасах, о подготовке украинских сил. Грубо говоря, это около 30 тысяч солдат, прошедших подготовку на территории Польши. Я считаю, что это одна из самых больших цифр среди союзников. Поделиться

Кроме того, это материальная помощь, боеприпасы, все виды помощи. Он напомнил известную историю Starlink.

Роутеры Starlink, половина из которых, насколько я знаю, так эффективно используются Вооруженными силами Украины, фактически спонсируются Польшей — контракт заключен с нашей стороны.

Как отметил Лукасевич, военная помощь продолжается.