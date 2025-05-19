Польша готовит 47-й пакет помощи Украине — в чем его особенность

Польша в скором времени предоставит Украине 47-й пакет помощи. В сравнении с 2022 годом характер поддержки Вооруженных сил Украины изменился.
Главные тезисы
- Польша в скором времени предоставит Украине свой 47-й пакет помощи, который включает новые формы поддержки и измененный характер помощи.
- В рамках пакета помощи Польша предоставляет Украине обучение украинских сил, боеприпасы, материальную помощь, а также критически важные способности для ведения войны.
Польша готовит новый пакет помощи для Украины
Об этом сказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.
По его словам, Польша первой помогла в самые драматические первые дни полномасштабного вторжения.
Как отметил Лукасевич, сегодня польские возможности меняются и меняется характер помощи.
Кроме того, это материальная помощь, боеприпасы, все виды помощи. Он напомнил известную историю Starlink.
Роутеры Starlink, половина из которых, насколько я знаю, так эффективно используются Вооруженными силами Украины, фактически спонсируются Польшей — контракт заключен с нашей стороны.
Как отметил Лукасевич, военная помощь продолжается.
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