Польша готовит 47-й пакет помощи Украине — в чем его особенность
Категория
Мир
Дата публикации

Польша готовит 47-й пакет помощи Украине — в чем его особенность

снаряды
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Источник:  РБК Украина

Польша в скором времени предоставит Украине 47-й пакет помощи. В сравнении с 2022 годом характер поддержки Вооруженных сил Украины изменился.

Главные тезисы

  • Польша в скором времени предоставит Украине свой 47-й пакет помощи, который включает новые формы поддержки и измененный характер помощи.
  • В рамках пакета помощи Польша предоставляет Украине обучение украинских сил, боеприпасы, материальную помощь, а также критически важные способности для ведения войны.

Польша готовит новый пакет помощи для Украины

Об этом сказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

По его словам, Польша первой помогла в самые драматические первые дни полномасштабного вторжения.

Мы фактически были первыми, кто помог, и первыми, кто ответил всеми доступными возможностями, и это помогло Украине выиграть первые славные битвы под Киевом, позже под Харьковом и Херсоном. Так что мы сделали это возможным благодаря нашей помощи.

Петр Лукасевич

Петр Лукасевич

Временный поверенный в делах Польши в Украине

Как отметил Лукасевич, сегодня польские возможности меняются и меняется характер помощи.

Мы говорим уже не о танках, а о боеприпасах, о подготовке украинских сил. Грубо говоря, это около 30 тысяч солдат, прошедших подготовку на территории Польши. Я считаю, что это одна из самых больших цифр среди союзников.

Кроме того, это материальная помощь, боеприпасы, все виды помощи. Он напомнил известную историю Starlink.

Роутеры Starlink, половина из которых, насколько я знаю, так эффективно используются Вооруженными силами Украины, фактически спонсируются Польшей — контракт заключен с нашей стороны.

Как отметил Лукасевич, военная помощь продолжается.

Мы уже доставили, я думаю, 46-й пакет стоимостью около 200 миллионов евро. Мы готовим еще один пакет, 47-й, более-менее такой же стоимости.

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