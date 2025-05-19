Польща готує 47-ий пакет допомоги Україні — у чому його особливість
Категорія
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Дата публікації

Польща готує 47-ий пакет допомоги Україні — у чому його особливість

боєприпаси
Джерело:  РБК Україна

Польща незабаром надасть Україні 47-ий пакет допомоги. У порівнянні з 2022 роком характер підтримки Збройних сил України змінився.

Головні тези:

  • Польща готує 47-ий пакет допомоги для України, який має змінений характер та нові форми підтримки.
  • Україна отримує від польських союзників підготовку українських сил, боєприпаси та матеріальну допомогу.
  • Польща активно сприяє Україні не лише важким озброєнням, але й критично важливими спроможностями, які допомагають у веденні війни.

Польща готує новий пакет допомоги для України

Про це сказав тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч.

За його словами, Польща першою допомогла в найдраматичніші перші дні повномасштабного вторгнення.

Ми фактично були першими, хто допоміг, і першими, хто відповів усіма доступними можливостями, і це допомогло Україні виграти перші славні битви під Києвом, пізніше під Харковом та під Херсоном. Тож ми зробили це можливим завдяки нашій допомозі.

Пйьотр Лукасєвіч

Пйьотр Лукасєвіч

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні

Як зазначив Лукасєвіч, сьогодні польські можливості змінюються, і змінюється характер допомоги.

Тож ми говоримо вже не про танки, а про боєприпаси, про підготовку українських сил. Грубо кажучи, це майже 30 тисяч солдатів, які пройшли підготовку на території Польщі. Я вважаю, що це одна з найбільших цифр серед союзників.

Крім того, це матеріальна допомога, це боєприпаси, всі види допомоги. Він нагадав відому історію Starlink.

Роутери Starlink, половина з яких, наскільки я знаю, так ефективно використовуються Збройними силами України, фактично спонсоруються Польщею — контракт укладено з нашого боку. Тож варто пам’ятати, що ми допомагаємо — можливо, не важким озброєнням, але тими критично важливими спроможностями, яких Україна так потребує.

Як зазначив Лукасєвіч військова допомога продовжується.

Ми вже доставили, я гадаю, 46-й пакет вартістю близько 200 мільйонів євро. Наразі ми готуємо ще один пакет, 47-й, більш-менш такої ж вартості.

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