Польща готує 47-ий пакет допомоги Україні — у чому його особливість

Польща незабаром надасть Україні 47-ий пакет допомоги. У порівнянні з 2022 роком характер підтримки Збройних сил України змінився.
Головні тези:
- Польща готує 47-ий пакет допомоги для України, який має змінений характер та нові форми підтримки.
- Україна отримує від польських союзників підготовку українських сил, боєприпаси та матеріальну допомогу.
- Польща активно сприяє Україні не лише важким озброєнням, але й критично важливими спроможностями, які допомагають у веденні війни.
Польща готує новий пакет допомоги для України
Про це сказав тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч.
За його словами, Польща першою допомогла в найдраматичніші перші дні повномасштабного вторгнення.
Як зазначив Лукасєвіч, сьогодні польські можливості змінюються, і змінюється характер допомоги.
Крім того, це матеріальна допомога, це боєприпаси, всі види допомоги. Він нагадав відому історію Starlink.
Роутери Starlink, половина з яких, наскільки я знаю, так ефективно використовуються Збройними силами України, фактично спонсоруються Польщею — контракт укладено з нашого боку. Тож варто пам’ятати, що ми допомагаємо — можливо, не важким озброєнням, але тими критично важливими спроможностями, яких Україна так потребує.
Як зазначив Лукасєвіч військова допомога продовжується.
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