Путин отреагировал шуткой на призыв к захвату Сум

Глава одного из муниципалитетов Курской области РФ призвал российского диктатора Владимира Путина захватить украинский областной центр Сумы, ежедневно страдающий террором со стороны России.
Главные тезисы
- Путин в своем заявлении упомянул своего ставленника Курской области Александра Хинштейна.
- Он цинично намекнул, что Сумская область всегда будет целью для России.
Как отреагировал Путин на призыв к захвату Сум
По словам российских пропагандистов, очередное циничное заявление прозвучало во время встречи нелегитимного президента РФ с руководителями муниципалитетов Курской области.
Указано, что с такой "просьбой" к Путину обратился глава Глушковского района Павел Золотарев.
Последний решил публично поразмышлять о том, на сколько километров нужно отогнать украинских защитников от российской границы.
Реагируя на этот призыв, Путин отшутился, вспомнив Александра Хинштейна — и.о. губернатора Курской области
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-