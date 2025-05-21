Путин отреагировал шуткой на призыв к захвату Сум
Категория
Украина
Дата публикации

Путин отреагировал шуткой на призыв к захвату Сум

Как отреагировал Путин на призыв к захвату Сум
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Источник:  online.ua

Глава одного из муниципалитетов Курской области РФ призвал российского диктатора Владимира Путина захватить украинский областной центр Сумы, ежедневно страдающий террором со стороны России.

Главные тезисы

  • Путин в своем заявлении упомянул своего ставленника Курской области Александра Хинштейна.
  • Он цинично намекнул, что Сумская область всегда будет целью для России.

Как отреагировал Путин на призыв к захвату Сум

По словам российских пропагандистов, очередное циничное заявление прозвучало во время встречи нелегитимного президента РФ с руководителями муниципалитетов Курской области.

Указано, что с такой "просьбой" к Путину обратился глава Глушковского района Павел Золотарев.

Последний решил публично поразмышлять о том, на сколько километров нужно отогнать украинских защитников от российской границы.

Сумы должны быть наши. Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим, — заявил Павел Золотарев.

Реагируя на этот призыв, Путин отшутился, вспомнив Александра Хинштейна — и.о. губернатора Курской области

Поэтому Александра Евсеевича и выбирали, он тоже так хочет все побольше, — цинично заявил российский диктатор.

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