Казахстан требует от России компенсации за ядерные испытания

60 лет назад в Казахстане у озера Шалган, на глубине 178 метров, была взорвана ядерная бомба. Что важно понимать, она была в десять раз мощнее той, что уничтожила Хиросиму. Сейчас казахи хотят от России компенсации за разрушившие их жизни ядерные испытания.
Главные тезисы
- Ядерные взрывы на Семипалатинском испытательном полигоне оставили отпечаток на здоровье миллионов людей.
- Радиоактивные частицы ядерных взрывов в Казахстане были зафиксированы даже в Японии, указывая на катастрофические масштабы этих событий.
Что известно о требовании Казахстана
Согласно данным журналистов, речь идет о ядерном взрыве образовавшем чашу в ширину около 400 метров и несколько десятков метров в глубину, выбросив в воздух облако измельченной породы и радиоактивных частиц.
Что важно понимать, они были зафиксированы даже в Японии.
Журналисты обращают внимание на то, что испытания начались в 1949 году и продолжались до 1989 года.
Кроме того, указано, что они составляют 25% всех ядерных взрывов в истории человечества.
Это привело к кризису общественного здравоохранения, с последствиями которого до сих пор никто не может справиться.
Власти Казахстана подсчитали, что около 1,5 миллиона человек, живших в близлежащих городах и селах, испытали радиоактивное влияние. Также в этом регионе все чаще происходят суициды.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-