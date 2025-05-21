Казахстан требует от России компенсации за ядерные испытания
Категория
Мир
Дата публикации

Казахстан требует от России компенсации за ядерные испытания

Что известно о требовании Казахстана
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Источник:  The Telegraph

60 лет назад в Казахстане у озера Шалган, на глубине 178 метров, была взорвана ядерная бомба. Что важно понимать, она была в десять раз мощнее той, что уничтожила Хиросиму. Сейчас казахи хотят от России компенсации за разрушившие их жизни ядерные испытания.

Главные тезисы

  • Ядерные взрывы на Семипалатинском испытательном полигоне оставили отпечаток на здоровье миллионов людей.
  • Радиоактивные частицы ядерных взрывов в Казахстане были зафиксированы даже в Японии, указывая на катастрофические масштабы этих событий.

Что известно о требовании Казахстана

Согласно данным журналистов, речь идет о ядерном взрыве образовавшем чашу в ширину около 400 метров и несколько десятков метров в глубину, выбросив в воздух облако измельченной породы и радиоактивных частиц.

Что важно понимать, они были зафиксированы даже в Японии.

Это был не редкий случай. Эта водородная бомба была всего одним из 456 ядерных зарядов, взорванных Советским Союзом на Семипалатинском испытательном полигоне — степной территории площадью 18 000 км.

Журналисты обращают внимание на то, что испытания начались в 1949 году и продолжались до 1989 года.

Кроме того, указано, что они составляют 25% всех ядерных взрывов в истории человечества.

Это привело к кризису общественного здравоохранения, с последствиями которого до сих пор никто не может справиться.

Власти Казахстана подсчитали, что около 1,5 миллиона человек, живших в близлежащих городах и селах, испытали радиоактивное влияние. Также в этом регионе все чаще происходят суициды.

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