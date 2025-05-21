Россия накапливает значительные военные резервы в Харьковской области — что известно

В Харьковской области армия РФ постоянно проводит ротации подразделений, вовлеченных в штурмовые действия, а также взимает и накапливает резервы в районе города Волчанск и населенного пункта Двуречное.
Главные тезисы
- Российская армия проводит ротации подразделений и накапливает резервы в Харьковской области для будущих штурмов.
- Создание буферной зоны вдоль границы свидетельствует о намерении России усилить свою присутствие в регионе.
- Ожидается продолжение активных штурмовых действий оккупантов на севере Купянска, а также усиление вражеских мотоштурмов.
Россия подтягивает резервы для будущих штурмов в Харьковскую область
Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин.
В то же время представитель напомнил, что активные штурмовые действия оккупантов на том отрезке продолжаются уже довольно давно. Также, по его словам, не стоит ожидать уменьшения вражеских мотоштурмов.
Учитывая, что подготовка мотоштурмовиков на России не прекращается, то ожидать уменьшения таких мотоштурмов, наверное, тоже не стоит. То, что они пересаживаются на мотоциклы, означает то, что им действительно не хватает бронетехники. И потому мы сейчас, как правило, видим меньше сожженной бронетехники, но больше уничтоженного этого мотомотлоха.
Шамшин отметил, что стоимость китайского мотоцикла, равно как и стоимость жизни российского солдата, в России чрезвычайно низка, поэтому следует ожидать, что россияне продолжат эти банзай-атаки именно на мотоциклах.
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