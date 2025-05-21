Россия накапливает значительные военные резервы в Харьковской области — что известно

В Харьковской области армия РФ постоянно проводит ротации подразделений, вовлеченных в штурмовые действия, а также взимает и накапливает резервы в районе города Волчанск и населенного пункта Двуречное.

Россия подтягивает резервы для будущих штурмов в Харьковскую область

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин.

Россияне не отказались от идеи создания так называемой буферной зоны вдоль нашей границы. Сейчас мы наблюдаем, что враг постоянно проводит ротацию тех подразделений, которые вовлечены в штурмовые действия, а также подтягивает и накапливает резервы прежде всего в районе Волчанска и населенного пункта Двуречное, что на север от Купянска. Поделиться

В то же время представитель напомнил, что активные штурмовые действия оккупантов на том отрезке продолжаются уже довольно давно. Также, по его словам, не стоит ожидать уменьшения вражеских мотоштурмов.

Учитывая, что подготовка мотоштурмовиков на России не прекращается, то ожидать уменьшения таких мотоштурмов, наверное, тоже не стоит. То, что они пересаживаются на мотоциклы, означает то, что им действительно не хватает бронетехники. И потому мы сейчас, как правило, видим меньше сожженной бронетехники, но больше уничтоженного этого мотомотлоха.

Шамшин отметил, что стоимость китайского мотоцикла, равно как и стоимость жизни российского солдата, в России чрезвычайно низка, поэтому следует ожидать, что россияне продолжат эти банзай-атаки именно на мотоциклах.