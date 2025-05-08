Силы обороны Украины завершили масштабную операцию на севере Харьковщины — детали

Бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива, расположенного севернее села Липцы Харьковской области.
Главные тезисы
- Бригада Национальной гвардии Украины завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива на севере Харьковщины с успешным результатом.
- Освобожденная территория превышает два миллиона квадратных метров, что составляет более 200 гектаров.
- Российские войска понесли значительные потери, потеряв около 1,5 тысячи солдат и большое количество вооружения и техники.
НГУ освободила от оккупантов лесной массив вблизи Липцев
Об этом бригада сообщила в Фейсбуке.
Общая площадь освобожденной территории превышает два миллиона квадратных метров (более 200 гектаров).
Хронику можно увидеть в документальном фильме «Движение началось».
Операция по освобождению лесного массива началась в ноябре прошлого года, наступательные действия продолжались пять с половиной месяцев.
Отмечается, что российские войска за это время потеряли погибшими и ранеными почти 1,5 тысяч солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники. Сам лесной массив они называли "Берлином".
Прорыв вражеской обороны и захват плацдарма на начальном этапе операции совершили подразделения «Хартии» совместно с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко.
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