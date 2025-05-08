Силы обороны Украины завершили масштабную операцию на севере Харьковщины — детали

Бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива, расположенного севернее села Липцы Харьковской области.

НГУ освободила от оккупантов лесной массив вблизи Липцев

Об этом бригада сообщила в Фейсбуке.

Общая площадь освобожденной территории превышает два миллиона квадратных метров (более 200 гектаров).

Хронику можно увидеть в документальном фильме «Движение началось».

Операция по освобождению лесного массива началась в ноябре прошлого года, наступательные действия продолжались пять с половиной месяцев.

Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага подальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности. Поделиться

Отмечается, что российские войска за это время потеряли погибшими и ранеными почти 1,5 тысяч солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники. Сам лесной массив они называли "Берлином".