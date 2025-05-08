Силы обороны Украины завершили масштабную операцию на севере Харьковщины — детали
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины завершили масштабную операцию на севере Харьковщины — детали

Хартия
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива, расположенного севернее села Липцы Харьковской области.

Главные тезисы

  • Бригада Национальной гвардии Украины завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива на севере Харьковщины с успешным результатом.
  • Освобожденная территория превышает два миллиона квадратных метров, что составляет более 200 гектаров.
  • Российские войска понесли значительные потери, потеряв около 1,5 тысячи солдат и большое количество вооружения и техники.

НГУ освободила от оккупантов лесной массив вблизи Липцев

Об этом бригада сообщила в Фейсбуке.

Общая площадь освобожденной территории превышает два миллиона квадратных метров (более 200 гектаров).

Хронику можно увидеть в документальном фильме «Движение началось».

Операция по освобождению лесного массива началась в ноябре прошлого года, наступательные действия продолжались пять с половиной месяцев.

Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага подальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности.

Отмечается, что российские войска за это время потеряли погибшими и ранеными почти 1,5 тысяч солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники. Сам лесной массив они называли "Берлином".

Прорыв вражеской обороны и захват плацдарма на начальном этапе операции совершили подразделения «Хартии» совместно с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины добились новых успехов на Харьковщине
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Третья штурмовая бригада уничтожила колонну российской военной техники в Харьковской области — видео
Танки
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пограничники дроном "Баба-Яга" разгромили позиции оккупантов РФ на Харьковщине — видео
ГПСУ
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?