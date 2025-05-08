Сили оборони України завершили масштабну операцію на півночі Харківщини — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України завершили масштабну операцію на півночі Харківщини — деталі

Хартія
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Джерело:  Укрінформ

Бригада Національної гвардії України «Хартія» у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від села Липці Харківської області.

Головні тези:

  • Бригада Національної гвардії України разом з іншими підрозділами Сил оборони завершила успішну операцію зі звільнення лісового масиву на півночі Харківщини.
  • Операція тривала понад п'ять місяців і завершилася з великим успіхом, внаслідок чого відновлено контроль над важливою природною ділянкою місцевості.
  • Російські війська зазнали збитків, втративши майже 1,5 тисячі солдатів та значну кількість озброєння та техніки.

НГУ звільнила від окупантів лісовий масив поблизу Липців

Про це бригада повідомила у Фейсбуці.

Загальна площа визволеної території перевищує два мільйони квадратних метрів (понад 200 гектарів).

Хроніку можна побачити в документальному фільмі «Рух почався».

Операція зі звільнення лісового масиву розпочалася в листопаді минулого року, наступальні дії тривали п’ять із половиною місяців.

Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості.

Зазначається, що російські війська за цей час втратили загиблими та пораненими майже 1,5 тисячі солдатів, понад 200 одиниць озброєння й 175 одиниць техніки. Сам лісовий масив вони називали «Берліном».

Прорив ворожої оборони та захоплення плацдарму на початковому етапі операції здійснили підрозділи «Хартії» спільно з 92-ю окремою штурмовою бригадою імені кошового отамана Івана Сірка.

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