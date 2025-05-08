Сили оборони України завершили масштабну операцію на півночі Харківщини — деталі

Бригада Національної гвардії України «Хартія» у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від села Липці Харківської області.

НГУ звільнила від окупантів лісовий масив поблизу Липців

Про це бригада повідомила у Фейсбуці.

Загальна площа визволеної території перевищує два мільйони квадратних метрів (понад 200 гектарів).

Хроніку можна побачити в документальному фільмі «Рух почався».

Операція зі звільнення лісового масиву розпочалася в листопаді минулого року, наступальні дії тривали п’ять із половиною місяців.

Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. Поширити

Зазначається, що російські війська за цей час втратили загиблими та пораненими майже 1,5 тисячі солдатів, понад 200 одиниць озброєння й 175 одиниць техніки. Сам лісовий масив вони називали «Берліном».