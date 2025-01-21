Сили оборони України досягли нових успіхів на Харківщині

Речник 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов повідомив, що на північ від Харкова українські воїни потроху витісняють до кордону російських загарбників.
Головні тези:
- Воїни “Хартії” проводить операцію з травня 2024 року.
- За словами речника, на цій ділянці фронту війна схожа на В'єтнам.
- Генштаб ЗСУ оновив інформацію щодо ситуації на полі бою.
Ситуація в Харківській області
Що важливо розуміти, 13 бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" базується на північ від Харкова - у селищі Липці.
Він також зазначив, що протягом останніх кількох місяців відбувається операція, під час якої воїни "Хартії" разом з суміжними підрозділами, зокрема підрозділами ГУР та 92-ю бригадою, успішно знищують сили ворога.
За словами речника, специфіка цієї ділянки фронту полягає в тому, що тут дуже щільні ліси, і за кожен метр доводиться битися, тому що не існує постійної лінії, тобто траншей, окопів.
Що відомо про ситуацію на фронті 21 січня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 55.
Окрім того, повідомляється, що на Харківському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила, однак вдарила НАРами по Вовчанським Хуторам.
Два рази ворог атакував українських воїнів на Курському напрямку та завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 17 КАБ на власні землі.
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