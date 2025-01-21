Сили оборони України досягли нових успіхів на Харківщині

Речник 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов повідомив, що на північ від Харкова українські воїни потроху витісняють до кордону російських загарбників.

Ситуація в Харківській області

Що важливо розуміти, 13 бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" базується на північ від Харкова - у селищі Липці.

Тобто між Липцями та кордоном ми потроху просуваємося і відсуваємо ворога до кордону. З травня 2024 року, коли почалася друга спроба наступу на Харківщину, бригаду терміново перекинули на цей напрямок. І з цього часу метр за метром ми відштовхуємо ворога від Харкова, - повідомив Володимир Дегтярьов. Поширити

Він також зазначив, що протягом останніх кількох місяців відбувається операція, під час якої воїни "Хартії" разом з суміжними підрозділами, зокрема підрозділами ГУР та 92-ю бригадою, успішно знищують сили ворога.

За словами речника, специфіка цієї ділянки фронту полягає в тому, що тут дуже щільні ліси, і за кожен метр доводиться битися, тому що не існує постійної лінії, тобто траншей, окопів.

Натомість війна тут зараз схожа на В'єтнам, де багато наритих дір, з яких доводиться виколупувати ворога буквально по одному, - наголосив Дегтярьов. Поширити

Що відомо про ситуацію на фронті 21 січня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 55.

Під ворожими обстрілами були райони населених пунктів Михальчина-Слобода Чернігівської області; Біла Береза, Степок, Фотовиж, Покровка, Велика Писарівка, Винторівка Сумської області. Під авіаційними ударами опинились Грем’яч, Славгород та Середина Буда. Поширити

Окрім того, повідомляється, що на Харківському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила, однак вдарила НАРами по Вовчанським Хуторам.