Силы обороны Украины добились новых успехов на Харьковщине

Ситуация в Харьковской области

Что важно понимать, 13 бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" базируется севернее Харькова - в поселке Липцы.

То есть между Липцами и границей мы понемногу продвигаемся и отодвигаем врага к границе. С мая 2024, когда началась вторая попытка наступления на Харьковщину, бригаду срочно перебросили на это направление. И с того времени метр за метром мы отбрасывем врага от Харькова, – сообщил Владимир Дегтярев. Поделиться

Он также добавил, что за последние несколько месяцев проходит операция, во время которой воины "Хартии" вместе со смежными подразделениями, в частности подразделениями ГУР и 92-й бригадой, успешно уничтожают силы врага.

По словам спикера, специфика этого участка фронта заключается в том, что здесь очень плотные леса, и за каждый метр приходится драться, потому что не существует постоянной линии, то есть траншей, окопов.

Война здесь сейчас похожа на Вьетнам, где много нарытых дыр, из которых приходится выковыривать врага буквально по одному, - подчеркнул Дегтярев. Поделиться

Что известно о ситуации на фронте 21 января

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта достигло 55.

Под вражескими обстрелами находились районы населенных пунктов Михальчина-Слобода Черниговской области; Белая Береза, Степок, Фотовыж, Покровка, Великая Писаревка, Винторовка Сумской области. Под авиационными ударами оказались Гремяч, Славгород и Середина Буда. Поделиться

Кроме того, сообщается, что на Харьковском направлении армия РФ наступательных действий не совершала, однако ударила НАРами по Волчанским Хуторам.