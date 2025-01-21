Силы обороны Украины добились новых успехов на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины добились новых успехов на Харьковщине

ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Эспрессо

Спикер 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев сообщил, что севернее Харькова украинские воины понемногу вытесняют к границе российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Воины Хартии проводит операцию с мая 2024 года.
  • По словам спикера, на этом участке фронта война похожа на Вьетнам.
  • Генштаб ВСУ обновил информацию об актуальной ситуации на поле боя.

Ситуация в Харьковской области

Что важно понимать, 13 бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" базируется севернее Харькова - в поселке Липцы.

То есть между Липцами и границей мы понемногу продвигаемся и отодвигаем врага к границе. С мая 2024, когда началась вторая попытка наступления на Харьковщину, бригаду срочно перебросили на это направление. И с того времени метр за метром мы отбрасывем врага от Харькова, – сообщил Владимир Дегтярев.

Он также добавил, что за последние несколько месяцев проходит операция, во время которой воины "Хартии" вместе со смежными подразделениями, в частности подразделениями ГУР и 92-й бригадой, успешно уничтожают силы врага.

По словам спикера, специфика этого участка фронта заключается в том, что здесь очень плотные леса, и за каждый метр приходится драться, потому что не существует постоянной линии, то есть траншей, окопов.

Война здесь сейчас похожа на Вьетнам, где много нарытых дыр, из которых приходится выковыривать врага буквально по одному, - подчеркнул Дегтярев.

Что известно о ситуации на фронте 21 января

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта достигло 55.

Под вражескими обстрелами находились районы населенных пунктов Михальчина-Слобода Черниговской области; Белая Береза, Степок, Фотовыж, Покровка, Великая Писаревка, Винторовка Сумской области. Под авиационными ударами оказались Гремяч, Славгород и Середина Буда.

Кроме того, сообщается, что на Харьковском направлении армия РФ наступательных действий не совершала, однако ударила НАРами по Волчанским Хуторам.

Два раза враг атаковал украинских воинов на Курском направлении и нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 17 КАБ на свои же земли.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп заморозил внешнюю помощь США — что дальше
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала дроном Купянск — пострадали полицейские и гражданские
Полиция Харьковской области
Армия РФ атаковала дроном Купянск — пострадали полицейские и гражданские
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бригады ВСУ будут ежемесячно получать 2,5 млрд грн на дроны
Рустем Умеров
Бригады ВСУ будут ежемесячно получать 2,5 млрд грн на дроны

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?