Силы обороны Украины добились новых успехов на Харьковщине

Спикер 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев сообщил, что севернее Харькова украинские воины понемногу вытесняют к границе российских захватчиков.
Главные тезисы
- Воины Хартии проводит операцию с мая 2024 года.
- По словам спикера, на этом участке фронта война похожа на Вьетнам.
- Генштаб ВСУ обновил информацию об актуальной ситуации на поле боя.
Ситуация в Харьковской области
Что важно понимать, 13 бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" базируется севернее Харькова - в поселке Липцы.
Он также добавил, что за последние несколько месяцев проходит операция, во время которой воины "Хартии" вместе со смежными подразделениями, в частности подразделениями ГУР и 92-й бригадой, успешно уничтожают силы врага.
По словам спикера, специфика этого участка фронта заключается в том, что здесь очень плотные леса, и за каждый метр приходится драться, потому что не существует постоянной линии, то есть траншей, окопов.
Что известно о ситуации на фронте 21 января
Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта достигло 55.
Кроме того, сообщается, что на Харьковском направлении армия РФ наступательных действий не совершала, однако ударила НАРами по Волчанским Хуторам.
Два раза враг атаковал украинских воинов на Курском направлении и нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 17 КАБ на свои же земли.
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