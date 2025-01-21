Армия РФ атаковала дроном Купянск — пострадали полицейские и гражданские
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала дроном Купянск — пострадали полицейские и гражданские

Полиция Харьковской области
Армия РФ атаковала дроном Купянск — пострадали полицейские и гражданские
Читати українською

Российские кафиры ударили дроном "Молния-2" по Купянску на Харьковщине. В результате обстрела ранения получили трое полицейских и двое гражданских жителей.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты ударили дроном "Молния-2" по Купянску на Харьковщине, ранены трое полицейских и двое гражданских жителей.
  • Украинская противовоздушная оборона успешно сбила 72 вражеских дрона и остановила еще 59 беспилотников, запущенных из РФ.
  • Массированная атака РФ на Украину включала в себя запуск 131 ударного дрона и выпуск четырех баллистических ракет 'Искандер'.
  • Пострадавшие объекты в Полтавской и Черкасской областях нуждаются в ликвидации последствий ударов. Жертв и пострадавших пока нет.
  • Специальные службы работают над документированием военного преступления РФ и сбором вещественных доказательств атаки на Купянск.

Российский дрон "Молния" атаковал Купянск

Как сообщает полиция Харьковщины, около 9:00 21 января оккупанты атаковали БПЛА украинских правоохранителей, которые несли службу в Купянске.

В результате взрыва трое полицейских получили осколочные ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Также поврежден служебный автомобиль.

Кроме того, вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранения получили 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина, жители города Купянск.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая документирует военное преступление РФ, производит осмотр места происшествия и собирает вещественные доказательства.

Массированная атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 72 вражеских дрона

Как отмечают военные, в ночь на 21 января российская армия совершила массированную атаку на Украину, запустив 131 ударный дрон по направлениям Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в РФ.

Кроме того, оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", выпущенными из Воронежской области.

Украинская противовоздушная оборона смогла сбить 72 вражеских дрона, а еще 59 беспилотников потеряли локационную связь и не достигли своих целей.

В результате вражеских ударов в Полтавской и Черкасской областях повреждены объекты инфраструктуры, хозяйственные постройки и частные дома. Специальные службы работают над ликвидацией последствий. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине — есть погибшие и раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Шевченково
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала переправу через реку Оскол на Харьковщине
Оскол
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Харьков БпЛА "Молния" — есть раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Молния

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?