Армия РФ атаковала дроном Купянск — пострадали полицейские и гражданские

Российские кафиры ударили дроном "Молния-2" по Купянску на Харьковщине. В результате обстрела ранения получили трое полицейских и двое гражданских жителей.
Главные тезисы
- Российские оккупанты ударили дроном "Молния-2" по Купянску на Харьковщине, ранены трое полицейских и двое гражданских жителей.
- Украинская противовоздушная оборона успешно сбила 72 вражеских дрона и остановила еще 59 беспилотников, запущенных из РФ.
- Массированная атака РФ на Украину включала в себя запуск 131 ударного дрона и выпуск четырех баллистических ракет 'Искандер'.
- Пострадавшие объекты в Полтавской и Черкасской областях нуждаются в ликвидации последствий ударов. Жертв и пострадавших пока нет.
- Специальные службы работают над документированием военного преступления РФ и сбором вещественных доказательств атаки на Купянск.
Российский дрон "Молния" атаковал Купянск
Как сообщает полиция Харьковщины, около 9:00 21 января оккупанты атаковали БПЛА украинских правоохранителей, которые несли службу в Купянске.
В результате взрыва трое полицейских получили осколочные ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Также поврежден служебный автомобиль.
Кроме того, вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранения получили 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина, жители города Купянск.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая документирует военное преступление РФ, производит осмотр места происшествия и собирает вещественные доказательства.
Массированная атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 72 вражеских дрона
Как отмечают военные, в ночь на 21 января российская армия совершила массированную атаку на Украину, запустив 131 ударный дрон по направлениям Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в РФ.
Кроме того, оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", выпущенными из Воронежской области.
Украинская противовоздушная оборона смогла сбить 72 вражеских дрона, а еще 59 беспилотников потеряли локационную связь и не достигли своих целей.
В результате вражеских ударов в Полтавской и Черкасской областях повреждены объекты инфраструктуры, хозяйственные постройки и частные дома. Специальные службы работают над ликвидацией последствий. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
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