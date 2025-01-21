Армия РФ атаковала дроном Купянск — пострадали полицейские и гражданские

Российские кафиры ударили дроном "Молния-2" по Купянску на Харьковщине. В результате обстрела ранения получили трое полицейских и двое гражданских жителей.

Российский дрон "Молния" атаковал Купянск

Как сообщает полиция Харьковщины, около 9:00 21 января оккупанты атаковали БПЛА украинских правоохранителей, которые несли службу в Купянске.

В результате взрыва трое полицейских получили осколочные ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Также поврежден служебный автомобиль.

Кроме того, вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранения получили 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина, жители города Купянск.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая документирует военное преступление РФ, производит осмотр места происшествия и собирает вещественные доказательства.

Массированная атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 72 вражеских дрона

Как отмечают военные, в ночь на 21 января российская армия совершила массированную атаку на Украину, запустив 131 ударный дрон по направлениям Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в РФ.

Кроме того, оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", выпущенными из Воронежской области.

Украинская противовоздушная оборона смогла сбить 72 вражеских дрона, а еще 59 беспилотников потеряли локационную связь и не достигли своих целей.

В результате вражеских ударов в Полтавской и Черкасской областях повреждены объекты инфраструктуры, хозяйственные постройки и частные дома. Специальные службы работают над ликвидацией последствий. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.