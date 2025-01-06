Армия РФ атаковала переправу через реку Оскол на Харьковщине

В Купянщине Харьковской области войска РФ в ночь на 6 января пытались разрушить переправу через реку Оскол.

Россия хочет уничтожить переправу через реку Оскол

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сегодня ночью враг пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, переправу с левого берега (Осколу — ред.) на правый, чем усложнил и доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий. Пока работаем над восстановлением. Однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику ежедневно.

Ситуация в целом остается неизменной — она напряженная, обстрелы не прекращаются, отметил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

Обстрелы проходят вдоль всей линии столкновения, начиная от Двухлетней и заканчивая Кругляковкой. Утром под обстрелом была Кондрашовка, предварительно из артиллерии. Повреждены дома, к счастью, без пострадавших. Вчера забросали КАБами в районах Купянск-Узлового, Ковшаровки и Осинового, это все Купянская городская тергромада. Поделиться

Он добавил, что враг активно применяет FPV-дроны.

Больше всего беспокоит, что на левом берегу Оскола остаются около 1660 жителей района в Куриловской, Кондрашевской и Купянской общинах.

В то же время Канашевич заверил, что эвакуацию производят и из самых опасных населенных пунктов, привлекая военных.

Если мы говорим о Петропавловке — это километр до линии фронта. Кругляковка, Колесниковка — это населенные пункты, которые фактически являются линией фронта и где враг постоянно пытается совершать штурмовые действия. Эти населенные пункты наиболее трудны с точки зрения проведения эвакуации. Поделиться

Армия РФ не может выполнить приказ командования

Российские захватчики получили приказ до 1 января 2025 выйти на Купянск-Узловой, однако пока они не могут это сделать.

С заявлением по этому поводу выступил командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Наши Силы обороны подперли, у врага быстрого продвижения нет, — подчеркнул он.

Юрий Федоренко обращает внимание на то, что на направлении Колесниковки российских окупантов в полной мере удалось заблокировать почти в течение месяца времени.