Армия РФ атаковала переправу через реку Оскол на Харьковщине

В Купянщине Харьковской области войска РФ в ночь на 6 января пытались разрушить переправу через реку Оскол.
Главные тезисы
- Армия РФ осуществила нападение на переправу через реку Оскол на Харьковщине в начале января.
- Украинские войска успешно отбивают атаки и обеспечивают эвакуацию мирного населения в регионе.
- Обстановка на передовой остается напряженной, с обстрелами и применением FPV-дронов со стороны противника.
Россия хочет уничтожить переправу через реку Оскол
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Сегодня ночью враг пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, переправу с левого берега (Осколу — ред.) на правый, чем усложнил и доставку гуманитарных грузов и эвакуационных мероприятий. Пока работаем над восстановлением. Однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику ежедневно.
Ситуация в целом остается неизменной — она напряженная, обстрелы не прекращаются, отметил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
Он добавил, что враг активно применяет FPV-дроны.
Больше всего беспокоит, что на левом берегу Оскола остаются около 1660 жителей района в Куриловской, Кондрашевской и Купянской общинах.
В то же время Канашевич заверил, что эвакуацию производят и из самых опасных населенных пунктов, привлекая военных.
Армия РФ не может выполнить приказ командования
Российские захватчики получили приказ до 1 января 2025 выйти на Купянск-Узловой, однако пока они не могут это сделать.
С заявлением по этому поводу выступил командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко.
Наши Силы обороны подперли, у врага быстрого продвижения нет, — подчеркнул он.
Юрий Федоренко обращает внимание на то, что на направлении Колесниковки российских окупантов в полной мере удалось заблокировать почти в течение месяца времени.
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