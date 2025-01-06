Армія РФ атакувала переправу через річку Оскіл на Харківщині

На Куп’янщині Харківської області війська РФ у ніч проти 6 січня намагалися зруйнувати переправу через річку Оскіл.

Росія хоче знищити переправу через річку Оскіл

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні вночі ворог намагався зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру, переправу з лівого берега (Осколу — ред.) на правий, чим ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційних заходів. Наразі працюємо над відновленням. Однак ця робота у нас постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня.

Ситуація в цілому залишається незмінною — вона напружена, обстріли не припиняються, зазначив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Обстріли відбуваються вздовж усієї лінії зіткнення, починаючи від Дворічної і закінчуючи Кругляківкою. Вранці під обстрілом була Кіндрашівка, попередньо — з артилерії. Пошкоджені будинки, на щастя, без постраждалих. Учора закидали КАБами в районах Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки та Осинового, це все Куп’янська міська тергромада. Поширити

Він додав, що ворог активно застосовує FPV-дрони.

Найбільше турбує, що на лівому березі Осколу залишаються близько 1660 жителів району у Курилівській, Кіндрашівській та Куп’янській громадах.

Водночас Канашевич запевнив, що евакуацію проводять і з найнебезпечніших населених пунктів, залучаючи військових.

Якщо ми говоримо про Петропавлівку — це кілометр до лінії фронту. Кругляківка, Колісниківка — це населені пункти, які фактично є лінією фронту, і де ворог постійно намагається здійснювати штурмові дії. Ці населені пункти найбільш важкі з точки зору проведення евакуації. Поширити

Армія РФ не може виконати наказ командування

Російські загарбники отримали наказ до 1 січня 2025 року вийти на Куп'янськ-Вузловий, однак наразі вони не можуть це зробити.

З заявою з цього приводу виступив командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Наші Сили оборони підперли, ворог швидкого просування не має, — наголосив він.

Юрій Федоренко звертає увагу на те, що на напрямку Колесниківки російських окупантів повною мірою вдалося заблокувати майже протягом місяця часу.