Россия атаковала Харьков БпЛА "Молния" — есть раненые

Днем 16 января российские войска ударили по Харькову с помощью беспилотника "Молния". Пока известно о трех пострадавших горожанах в результате атаки.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников “Молния”.
- В результате атак пострадали три горожанина, также повреждены автомобили и инфраструктура.
- Атаки на город продолжаются, требуется глобальное внимание к ситуации в Харькове и помощь пострадавшим в результате военных действий.
Россия атаковала Харьков: есть раненые
В 15.20 руководитель Харьковской ОВ Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировано попадание вражеского БпЛА и есть пострадавшие.
Позже он добавил, что медики оказывают помощь трем пострадавшим.
Известно, что двое мужчин и женщина госпитализированы в медицинское учреждение в результате удара БпЛА в Слободском районе Харькова. Повреждены несколько гражданских автомобилей, дорожное покрытие.
По предварительным данным, враг ударил БпЛА «Молния».
Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Харьков
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, утром 25 декабря Харьков подвергся очередной массированной ракетной атаке. Враг запустил 12 ракет, целенаправленно попадая в котельные, ТЭЦ и другие энергетические объекты.
В результате ударов четыре человека получили ранения. Также утром Харьков атаковали несколько дронов-камикадзе "Шахедов", повредивших частные жилые дома.
Из-за повреждений теплоэнергетических объектов во многих районах отсутствует отопление. Введены аварийные графики отключений электроэнергии.
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