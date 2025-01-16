Россия атаковала Харьков БпЛА "Молния" — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Харьков БпЛА "Молния" — есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Молния
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Днем 16 января российские войска ударили по Харькову с помощью беспилотника "Молния". Пока известно о трех пострадавших горожанах в результате атаки.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников “Молния”.
  • В результате атак пострадали три горожанина, также повреждены автомобили и инфраструктура.
  • Атаки на город продолжаются, требуется глобальное внимание к ситуации в Харькове и помощь пострадавшим в результате военных действий.

Россия атаковала Харьков: есть раненые

В 15.20 руководитель Харьковской ОВ Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировано попадание вражеского БпЛА и есть пострадавшие.

Позже он добавил, что медики оказывают помощь трем пострадавшим.

В Слободском районе Харькова в результате удара вражеского БПЛА повреждены два автомобиля.

Известно, что двое мужчин и женщина госпитализированы в медицинское учреждение в результате удара БпЛА в Слободском районе Харькова. Повреждены несколько гражданских автомобилей, дорожное покрытие.

По предварительным данным, враг ударил БпЛА «Молния».

Что известно о последствиях массированной атаки РФ на Харьков

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, утром 25 декабря Харьков подвергся очередной массированной ракетной атаке. Враг запустил 12 ракет, целенаправленно попадая в котельные, ТЭЦ и другие энергетические объекты.

В результате ударов четыре человека получили ранения. Также утром Харьков атаковали несколько дронов-камикадзе "Шахедов", повредивших частные жилые дома.

Из-за повреждений теплоэнергетических объектов во многих районах отсутствует отопление. Введены аварийные графики отключений электроэнергии.

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