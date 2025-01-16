Росія атакувала Харків БпЛА "Молнія" — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Харків БпЛА "Молнія" — є поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Молнія

Вдень 16 січня російські війська ударили по Харкову за допомогою безпілотника “Молнія”. Наразі відомо про трьох постраждалих містян внаслідок атаки.

Головні тези:

  • 16 січня російські війська атакували Харків за допомогою безпілотника “Молнія”.
  • У результаті атаки зафіксовані поранення трьох містян.

Росія атакувала Харків: є поранені

О 15.20 керівник Харківської ОВА ОЛег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксоване влучання ворожого БпЛА та є постраждалі.

Пізніше він додав, що медики надають допомогу трьом постраждалим.

У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджені два авто.

Наразі відомо, що двоє чоловіків та жінка госпіталізовані до медичної установи внаслідок удару БпЛА у Слобідському районі Харкова. Пошкоджені кілька цивільних автомобілів, дорожнє покриття.

За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА «Молнія».

Що відомо про наслідки масованої атаки РФ на Харків

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, вранці 25 грудня Харків зазнав чергової масованої ракетної атаки. Ворог запустив 12 ракет, цілеспрямовано влучаючи в котельні, ТЕЦ та інші енергетичні об'єкти.

У результаті ударів чотири людини отримали поранення. Також уранці Харків атакували кілька дронів-камікадзе "Шахедів", які пошкодили приватні житлові будинки.

Через пошкодження теплоенергетичних об'єктів у багатьох районах міста відсутнє опалення. Введено аварійні графіки відключень електроенергії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Харків. Є поранені та руйнування
Ігор Терехов
Наслідки атаки армії РФ на Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ завдала ракетного удару по Харківщині — є загиблі та поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Шевченкове
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Запоріжжя та Харків дронами — є постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Запоріжжя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?