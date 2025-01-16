Росія атакувала Харків БпЛА "Молнія" — є поранені

Вдень 16 січня російські війська ударили по Харкову за допомогою безпілотника “Молнія”. Наразі відомо про трьох постраждалих містян внаслідок атаки.

Росія атакувала Харків: є поранені

О 15.20 керівник Харківської ОВА ОЛег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксоване влучання ворожого БпЛА та є постраждалі.

Пізніше він додав, що медики надають допомогу трьом постраждалим.

У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджені два авто. Поширити

Наразі відомо, що двоє чоловіків та жінка госпіталізовані до медичної установи внаслідок удару БпЛА у Слобідському районі Харкова. Пошкоджені кілька цивільних автомобілів, дорожнє покриття.

За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА «Молнія».

Що відомо про наслідки масованої атаки РФ на Харків

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, вранці 25 грудня Харків зазнав чергової масованої ракетної атаки. Ворог запустив 12 ракет, цілеспрямовано влучаючи в котельні, ТЕЦ та інші енергетичні об'єкти.

У результаті ударів чотири людини отримали поранення. Також уранці Харків атакували кілька дронів-камікадзе "Шахедів", які пошкодили приватні житлові будинки.

Через пошкодження теплоенергетичних об'єктів у багатьох районах міста відсутнє опалення. Введено аварійні графіки відключень електроенергії.