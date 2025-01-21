Армія РФ атакувала дроном Куп’янськ — постраждали поліцейські та цивільні

Російські окупанти вдарили дроном “Молнія-2” по Куп’янську на Харківщині. Унаслідок обстрілу поранення отримали троє поліцейських та двоє цивільних мешканців.
Головні тези:
- Російські окупанти вдарили дроном “Молнія-2” по Куп'янську на Харківщині, поранена троє поліцейських та двоє цивільних мешканців.
- Українська протиповітряна оборона успішно збила 72 ворожих дрони та зупинила ще 59 безпілотників, запущених з РФ.
- Масована атака РФ на Україну включала запуск 131 ударного дрона та випуск чотирьох балістичних ракет 'Іскандер'.
- Постраждалі об'єкти у Полтавській та Черкаській областях потребують ліквідації наслідків ударів. Жертв та постраждалих поки немає.
- Спеціальні служби працюють над документуванням воєнного злочину РФ та збором речових доказів щодо атаки на Куп'янськ.
Російський дрон "Молнія" атакував Куп'янськ
Як повідомляє поліція Харківщини, близько 9:00 21 січня окупанти атакували БПЛА українських правоохоронців, які несли службу в Куп’янську.
Внаслідок вибуху троє поліцейських отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога. Також пошкоджено службовий автомобіль.
Крім того, ворожий дрон атакував цивільний автомобіль. Поранення отримали 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, мешканці міста Куп’янськ.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка документує воєнний злочин РФ, проводить огляд місця події та збирає речові докази.
Масована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 72 ворожих дрони
Як зазначають військові, у ніч проти 21 січня російська армія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 131 ударний дрон з напрямків Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ у РФ.
Окрім того, окупанти завдали удару чотирма балістичними ракетами "Іскандер", випущеними з Воронезької області.
Українська протиповітряна оборона змогла збити 72 ворожих дрони, а ще 59 безпілотників втратили локаційний зв’язок і не досягли своїх цілей.
Унаслідок ворожих ударів у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено об'єкти інфраструктури, господарські споруди та приватні будинки. Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
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