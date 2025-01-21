Армія РФ атакувала дроном Куп’янськ — постраждали поліцейські та цивільні
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала дроном Куп’янськ — постраждали поліцейські та цивільні

Поліція Харківської області
Армія РФ атакувала дроном Куп’янськ — постраждали поліцейські та цивільні

Російські окупанти вдарили дроном “Молнія-2” по Куп’янську на Харківщині. Унаслідок обстрілу поранення отримали троє поліцейських та двоє цивільних мешканців.

Головні тези:

  • Російські окупанти вдарили дроном “Молнія-2” по Куп'янську на Харківщині, поранена троє поліцейських та двоє цивільних мешканців.
  • Українська протиповітряна оборона успішно збила 72 ворожих дрони та зупинила ще 59 безпілотників, запущених з РФ.
  • Масована атака РФ на Україну включала запуск 131 ударного дрона та випуск чотирьох балістичних ракет 'Іскандер'.
  • Постраждалі об'єкти у Полтавській та Черкаській областях потребують ліквідації наслідків ударів. Жертв та постраждалих поки немає.
  • Спеціальні служби працюють над документуванням воєнного злочину РФ та збором речових доказів щодо атаки на Куп'янськ.

Російський дрон "Молнія" атакував Куп'янськ

Як повідомляє поліція Харківщини, близько 9:00 21 січня окупанти атакували БПЛА українських правоохоронців, які несли службу в Куп’янську.

Внаслідок вибуху троє поліцейських отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога. Також пошкоджено службовий автомобіль.

Крім того, ворожий дрон атакував цивільний автомобіль. Поранення отримали 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, мешканці міста Куп’янськ.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка документує воєнний злочин РФ, проводить огляд місця події та збирає речові докази.

Масована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 72 ворожих дрони

Як зазначають військові, у ніч проти 21 січня російська армія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 131 ударний дрон з напрямків Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Окрім того, окупанти завдали удару чотирма балістичними ракетами "Іскандер", випущеними з Воронезької області.

Українська протиповітряна оборона змогла збити 72 ворожих дрони, а ще 59 безпілотників втратили локаційний зв’язок і не досягли своїх цілей.

Унаслідок ворожих ударів у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено об'єкти інфраструктури, господарські споруди та приватні будинки. Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ завдала ракетного удару по Харківщині — є загиблі та поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Шевченкове
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала переправу через річку Оскіл на Харківщині
Оскіл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Харків БпЛА "Молнія" — є поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Молнія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?