Армія РФ атакувала дроном Куп’янськ — постраждали поліцейські та цивільні

Російські окупанти вдарили дроном “Молнія-2” по Куп’янську на Харківщині. Унаслідок обстрілу поранення отримали троє поліцейських та двоє цивільних мешканців.

Російський дрон "Молнія" атакував Куп'янськ

Як повідомляє поліція Харківщини, близько 9:00 21 січня окупанти атакували БПЛА українських правоохоронців, які несли службу в Куп’янську.

Внаслідок вибуху троє поліцейських отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога. Також пошкоджено службовий автомобіль.

Крім того, ворожий дрон атакував цивільний автомобіль. Поранення отримали 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, мешканці міста Куп’янськ.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка документує воєнний злочин РФ, проводить огляд місця події та збирає речові докази.

Масована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 72 ворожих дрони

Як зазначають військові, у ніч проти 21 січня російська армія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 131 ударний дрон з напрямків Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Окрім того, окупанти завдали удару чотирма балістичними ракетами "Іскандер", випущеними з Воронезької області.

Українська протиповітряна оборона змогла збити 72 ворожих дрони, а ще 59 безпілотників втратили локаційний зв’язок і не досягли своїх цілей.

Унаслідок ворожих ударів у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено об'єкти інфраструктури, господарські споруди та приватні будинки. Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.