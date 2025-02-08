Третя штурмова бригада знищила колону російської військової техніки на Харківщині — відео

У районі Першотравневого бійці 3-ї окремої штурмової бригади вразили колону російських танків та БТРів, яка належала до 4-ї танкової дивізії, відомої як "елітна" Кантемирівська дивізія з 1-ї танкової армії РФ. Про це інформує пресслужба 3-ї ОШБр.
Головні тези:
- Бійці 3-ї штурмової бригади знищили колону російської військової техніки на Харківщині, завдаючи значних втрат противнику.
- Успішна операція привела до знищення 10 одиниць бронетехніки та залишила 10 військовослужбовців загиблими та 30 пораненими.
- Відео епічної трощі російських танків та БМП відображає високий рівень підготовки бійців та ефективність їхньої дії.
Танкоцид на Харківщині: 3 ОШБр розбила колону військової техніки РФ
Згідно з повідомленням, російські сили намагались здійснити прорив на південному фронті, однак їхній план зазнав провалу.
Потрапивши під удари артилерії противник втратив перші 2 БМП ще на переправі — техніка попросту втопилася. В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою.
Завершився штурм знищенням БРЕМ, яка намагалася евакуювати техніку.
За підсумками операції російські війська втратили 10 одиниць бронетехніки, 10 військовослужбовців загинули, а ще 30 — поранені.
Також у бригаді надали відео епічної трощі російських танків, БМП, БРЕМ і росіян у районі Вишневого.
Надерли окупантам бійці: Протитанкового, Батальйону безпілотних систем, 2-го механізованого, 2-го штурмового та 1-го штурмового батів. Також артилеристи АДн «Вершники Грому» і САДн «Команда Постріл».
Підрозділи бригади продовжують стримувати сили РФ, відбивати масовані штурми та боронити Харківщину.
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