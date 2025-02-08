Третя штурмова бригада знищила колону російської військової техніки на Харківщині — відео

У районі Першотравневого бійці 3-ї окремої штурмової бригади вразили колону російських танків та БТРів, яка належала до 4-ї танкової дивізії, відомої як "елітна" Кантемирівська дивізія з 1-ї танкової армії РФ. Про це інформує пресслужба 3-ї ОШБр.

Танкоцид на Харківщині: 3 ОШБр розбила колону військової техніки РФ

Згідно з повідомленням, російські сили намагались здійснити прорив на південному фронті, однак їхній план зазнав провалу.

Потрапивши під удари артилерії противник втратив перші 2 БМП ще на переправі — техніка попросту втопилася. В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артою.

Завершився штурм знищенням БРЕМ, яка намагалася евакуювати техніку.

За підсумками операції російські війська втратили 10 одиниць бронетехніки, 10 військовослужбовців загинули, а ще 30 — поранені.

Дивимося, як перша танкова армія РФ впевнено перетворюється на першу кінну. Й очікуємо нові накати на конях і віслюках, — заявив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Поширити

Також у бригаді надали відео епічної трощі російських танків, БМП, БРЕМ і росіян у районі Вишневого.

Надерли окупантам бійці: Протитанкового, Батальйону безпілотних систем, 2-го механізованого, 2-го штурмового та 1-го штурмового батів. Також артилеристи АДн «Вершники Грому» і САДн «Команда Постріл».

Підрозділи бригади продовжують стримувати сили РФ, відбивати масовані штурми та боронити Харківщину.