Третя штурмова оприлюднила відео контрнаступу ЗСУ на Харківщині

У 3-ій ОШБр показали відео штурму на Харківщині

Третя штурмова оприлюднила відео, на якому присутні штурмові дії бійців у Харківській області.

Бійці приїхали на позиції, поблизу яких були окупанти, розпочався ближній бій.

У безперервній стрільбі бійці поклали особовий склад ворога, під ворожі розриви евакуювали поранених. Поширити

Третя штурмова бригада веде контрнаступ на Харківщині

Бійці Третьої штурмової бригади під час контрнаступу в Харківській області змогли деокупувати близько 2 кв км території. Такий прорив став несподіванкою для російських окупантів.

Про це заявив командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової бригади Микола "Абдула" Волохов.

Ситуація у зоні відповідальності бійців Третьої штурмової у Харківській області продовжує залишатися напруженою. Причина в тому, що нещодавно бійці бригади провели контрнаступну операцію.