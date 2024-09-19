Третя штурмова оприлюднила відео контрнаступу ЗСУ на Харківщині

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують наступальні дії на Харківщині. З'явилося відповідне відео.
Головні тези:
- Бійці Третьої штурмової бригади продовжують наступальні дії на Харківщині.
- У відео показані високий рівень підготовки бійців під час стрільби, коли вони поклали особовий склад ворога.
- Контрнаступ Третьої штурмової бригади у Харківській області був добре спланований та вразливий для ворожої сторони, що дало можливість вибити ворога з цієї території.
У 3-ій ОШБр показали відео штурму на Харківщині
Третя штурмова оприлюднила відео, на якому присутні штурмові дії бійців у Харківській області.
Бійці приїхали на позиції, поблизу яких були окупанти, розпочався ближній бій.
Третя штурмова бригада веде контрнаступ на Харківщині
Бійці Третьої штурмової бригади під час контрнаступу в Харківській області змогли деокупувати близько 2 кв км території. Такий прорив став несподіванкою для російських окупантів.
Про це заявив командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової бригади Микола "Абдула" Волохов.
Ситуація у зоні відповідальності бійців Третьої штурмової у Харківській області продовжує залишатися напруженою. Причина в тому, що нещодавно бійці бригади провели контрнаступну операцію.
Звільнили добрий шматок української землі. Близько 2 квадратних кілометрів. У дуже критичному для ворога місці. І цим дали ворогові смачний дзвінкий ляпас. Тим, що змогли. Ворог не знав, що ми плануємо цю операцію, не був готовий.
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