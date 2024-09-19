Третя штурмова оприлюднила відео контрнаступу ЗСУ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Третя штурмова оприлюднила відео контрнаступу ЗСУ на Харківщині

3 ОШБр
Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують наступальні дії на Харківщині. З'явилося відповідне відео.

Головні тези:

  • Бійці Третьої штурмової бригади продовжують наступальні дії на Харківщині.
  • У відео показані високий рівень підготовки бійців під час стрільби, коли вони поклали особовий склад ворога.
  • Контрнаступ Третьої штурмової бригади у Харківській області був добре спланований та вразливий для ворожої сторони, що дало можливість вибити ворога з цієї території.

У 3-ій ОШБр показали відео штурму на Харківщині

Третя штурмова оприлюднила відео, на якому присутні штурмові дії бійців у Харківській області.

Бійці приїхали на позиції, поблизу яких були окупанти, розпочався ближній бій.

У безперервній стрільбі бійці поклали особовий склад ворога, під ворожі розриви евакуювали поранених.

Третя штурмова бригада веде контрнаступ на Харківщині

Бійці Третьої штурмової бригади під час контрнаступу в Харківській області змогли деокупувати близько 2 кв км території. Такий прорив став несподіванкою для російських окупантів.

Про це заявив командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової бригади Микола "Абдула" Волохов.

Ситуація у зоні відповідальності бійців Третьої штурмової у Харківській області продовжує залишатися напруженою. Причина в тому, що нещодавно бійці бригади провели контрнаступну операцію.

Звільнили добрий шматок української землі. Близько 2 квадратних кілометрів. У дуже критичному для ворога місці. І цим дали ворогові смачний дзвінкий ляпас. Тим, що змогли. Ворог не знав, що ми плануємо цю операцію, не був готовий.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Третя штурмова бригада показала знищення 250 окупантів РФ на Харківщині — відео
Третя штурмова бригада
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Третя штурмова захопила позиції російських окупантів на Харківщині — відео
З-тя ОШбр
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Третій штурмовій бригаді поділилися подробицями контрнаступу ЗСУ на Харківщині
Третя штурмова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?