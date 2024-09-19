Третья штурмовая обнародовала видео контрнаступления ВСУ в Харьковской области

В 3-й ОШБр показали видео штурма в Харьковской области

Третья штурмовая опубликовала видео, на котором присутствуют штурмовые действия бойцов в Харьковской области.

Бойцы приехали на позиции, вблизи которых оккупанты, начался ближний бой.

В непрерывной стрельбе бойцы положили личный состав врага, под вражеские разрывы эвакуировали раненых. Поделиться

Третья штурмовая бригада ведет контрнаступление на Харьковщине

Бойцы Третьей штурмовой бригады во время контрнаступления в Харьковской области смогли деоккупировать около 2 кв. км территории. Такой прорыв стал неожиданностью для российских окупантов.

Об этом заявил командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой бригады Николай "Абдулла" Волохов.

Ситуация в зоне ответственности бойцов Третьей штурмовой в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Причина в том, что бойцы бригады провели контрследующую операцию.