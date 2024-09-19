Третья штурмовая обнародовала видео контрнаступления ВСУ в Харьковской области

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают наступательные действия в Харьковской области. Появилось соответствующее видео.
Главные тезисы
- Бойцы Третьей штурмовой бригады продемонстрировали высокий уровень подготовки и смелость в боевых действиях в Харьковской области.
- Контрнаступление было хорошо спланировано и оказалось эффективным против вражеской стороны, позволив успешно деоккупировать территорию.
- Ситуация в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады в Харьковской области остается напряженной, но бойцы продолжают успешные действия.
В 3-й ОШБр показали видео штурма в Харьковской области
Третья штурмовая опубликовала видео, на котором присутствуют штурмовые действия бойцов в Харьковской области.
Бойцы приехали на позиции, вблизи которых оккупанты, начался ближний бой.
Третья штурмовая бригада ведет контрнаступление на Харьковщине
Бойцы Третьей штурмовой бригады во время контрнаступления в Харьковской области смогли деоккупировать около 2 кв. км территории. Такой прорыв стал неожиданностью для российских окупантов.
Об этом заявил командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой бригады Николай "Абдулла" Волохов.
Ситуация в зоне ответственности бойцов Третьей штурмовой в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Причина в том, что бойцы бригады провели контрследующую операцию.
Уволили хороший кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критичном для врага месте. И этим дали врагу вкусную звенящую оплеуху. Тем, что смогли. Враг не знал, что мы планируем эту операцию, не был готов.
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