Третья штурмовая обнародовала видео контрнаступления ВСУ в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

Третья штурмовая обнародовала видео контрнаступления ВСУ в Харьковской области

3-й ОШБр
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Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают наступательные действия в Харьковской области. Появилось соответствующее видео.

Главные тезисы

  • Бойцы Третьей штурмовой бригады продемонстрировали высокий уровень подготовки и смелость в боевых действиях в Харьковской области.
  • Контрнаступление было хорошо спланировано и оказалось эффективным против вражеской стороны, позволив успешно деоккупировать территорию.
  • Ситуация в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады в Харьковской области остается напряженной, но бойцы продолжают успешные действия.

В 3-й ОШБр показали видео штурма в Харьковской области

Третья штурмовая опубликовала видео, на котором присутствуют штурмовые действия бойцов в Харьковской области.

Бойцы приехали на позиции, вблизи которых оккупанты, начался ближний бой.

В непрерывной стрельбе бойцы положили личный состав врага, под вражеские разрывы эвакуировали раненых.

Третья штурмовая бригада ведет контрнаступление на Харьковщине

Бойцы Третьей штурмовой бригады во время контрнаступления в Харьковской области смогли деоккупировать около 2 кв. км территории. Такой прорыв стал неожиданностью для российских окупантов.

Об этом заявил командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой бригады Николай "Абдулла" Волохов.

Ситуация в зоне ответственности бойцов Третьей штурмовой в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Причина в том, что бойцы бригады провели контрследующую операцию.

Уволили хороший кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критичном для врага месте. И этим дали врагу вкусную звенящую оплеуху. Тем, что смогли. Враг не знал, что мы планируем эту операцию, не был готов.

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