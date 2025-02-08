Третья штурмовая бригада уничтожила колонну российской военной техники в Харьковской области — видео

В районе Первомайского бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады поразили колонну российских танков и БТРов, принадлежавшую к 4-й танковой дивизии, известной как "элитная" Кантемировская дивизия из 1-й танковой армии РФ. Об этом сообщает пресс-служба 3-й ОШБр.
Главные тезисы
- Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады успешно уничтожили колонну российской военной техники в Харьковской области, причинив противнику значительные потери.
- Операция привела к уничтожению 10 единиц бронетехники и погибели 10 военнослужащих, а также 30 раненым среди российских сил.
- Бойцы продемонстрировали высокий уровень подготовки и эффективность действий, что привело к успешному разгрому первой танковой армии РФ в Харьковской области.
Танкоцид в Харьковской области: 3 ОШБр разбила колонну военной техники РФ
Согласно сообщению, российские силы пытались совершить прорыв на южном фронте, однако их план потерпел провал.
Попав под удары артиллерии, противник потерял первые 2 БМП еще на переправе — техника попросту утонула. В работу вступили силы FPV бригады, нанесшие удары на ходу движения вражеской колонны. Пехота внепланово десантировалась с машин и ее добили сбросами и артой.
Завершился штурм уничтожением БРЭМ, пытавшейся эвакуировать технику.
По итогам операции российские войска потеряли 10 единиц бронетехники, 10 военнослужащих погибли, а еще 30 ранены.
Также в бригаде предоставили видео эпической трости российских танков, БМП, БРЭМ и россиян в районе Вишневого.
Надрали оккупантам бойцы: Противотанкового, Батальона беспилотных систем, 2-го механизированного, 2-го штурмового и 1-го штурмового батов. Также артиллеристы АДн «Всадники Грома» и САДн «Команда Выстрел».
Подразделения бригады продолжают сдерживать силы РФ, отбивать массированные штурмы и защищать Харьковщину.
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