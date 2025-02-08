Третья штурмовая бригада уничтожила колонну российской военной техники в Харьковской области — видео

В районе Первомайского бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады поразили колонну российских танков и БТРов, принадлежавшую к 4-й танковой дивизии, известной как "элитная" Кантемировская дивизия из 1-й танковой армии РФ. Об этом сообщает пресс-служба 3-й ОШБр.

Танкоцид в Харьковской области: 3 ОШБр разбила колонну военной техники РФ

Согласно сообщению, российские силы пытались совершить прорыв на южном фронте, однако их план потерпел провал.

Попав под удары артиллерии, противник потерял первые 2 БМП еще на переправе — техника попросту утонула. В работу вступили силы FPV бригады, нанесшие удары на ходу движения вражеской колонны. Пехота внепланово десантировалась с машин и ее добили сбросами и артой.

Завершился штурм уничтожением БРЭМ, пытавшейся эвакуировать технику.

По итогам операции российские войска потеряли 10 единиц бронетехники, 10 военнослужащих погибли, а еще 30 ранены.

Смотрим, как первая танковая армия РФ уверенно превращается в первую конную. И ожидаем новых накатов на лошадях и ослах, — заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий. Поделиться

Также в бригаде предоставили видео эпической трости российских танков, БМП, БРЭМ и россиян в районе Вишневого.

Надрали оккупантам бойцы: Противотанкового, Батальона беспилотных систем, 2-го механизированного, 2-го штурмового и 1-го штурмового батов. Также артиллеристы АДн «Всадники Грома» и САДн «Команда Выстрел».

Подразделения бригады продолжают сдерживать силы РФ, отбивать массированные штурмы и защищать Харьковщину.