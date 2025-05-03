Прикордонники дроном "Баба-Яга" розгромили позиції окупантів РФ на Харківщині — відео

Українські прикордонники атакували позиці та знищили техніку росіян у Харківській області. Захисники використали вітчизняний дрон "Баба-Яга".

“Баба-Яга” розгромила позиції росіян на Харківщині

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Баба-Яга" прикордонників Харківського загону виявила та знищила три автівки та три позиції окупантів.

На кадрах помітно, як дрон скидає вибухівку на позиції та автомобілі російських окупантів, після чого вони вибухають.

Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" - це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.

Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі - спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни. Поширити

Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.