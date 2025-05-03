Прикордонники дроном "Баба-Яга" розгромили позиції окупантів РФ на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Прикордонники дроном "Баба-Яга" розгромили позиції окупантів РФ на Харківщині — відео

ДПСУ
Баба-Яга

Українські прикордонники атакували позиці та знищили техніку росіян у Харківській області. Захисники використали вітчизняний дрон "Баба-Яга".

Головні тези:

  • Українські прикордонники використали дрон “Баба-Яга” для перемоги над окупантами на Харківщині.
  • Дії дрона були успішними: він знищив три автівки та три позиції російських окупантів.
  • Дрон Vampire, відомий як “Баба-Яга”, є українським безпілотником важкого класу та може скидати різні боєприпаси.

“Баба-Яга” розгромила позиції росіян на Харківщині

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Баба-Яга" прикордонників Харківського загону виявила та знищила три автівки та три позиції окупантів.

На кадрах помітно, як дрон скидає вибухівку на позиції та автомобілі російських окупантів, після чого вони вибухають.

Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" - це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.

Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі - спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни.

Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.

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