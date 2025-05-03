Пограничники дроном "Баба-Яга" разгромили позиции оккупантов РФ на Харьковщине — видео

Украинские пограничники атаковали займы и уничтожили технику россиян в Харьковской области. Защитники использовали отечественный дрон "Баба-Яга".
Главные тезисы
- Украинские пограничники применили дрон “Баба-Яга” для разгрома позиций российских оккупантов на Харьковщине.
- Действия тяжелого беспилотника оказались успешными, он уничтожил три автомобиля и три позиции врага.
- Дрон “Баба-Яга”, также известный как Vampire, представляет собой украинский гексакоптер тяжелого класса способный сбрасывать различные боеприпасы.
"Баба-Яга" разгромила позиции россиян на Харьковщине
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Баба-Яга" пограничников Харьковского отряда обнаружила и уничтожила три автомобиля и три позиции окупантов.
На кадрах заметно, как дрон сбрасывает взрывчатку на позиции и автомобили российских окупантов, после чего они взрываются.
Ударный дрон Vampire, известный также как Баба Яга — это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.
Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.
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