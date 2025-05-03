Пограничники дроном "Баба-Яга" разгромили позиции оккупантов РФ на Харьковщине — видео

Украинские пограничники атаковали займы и уничтожили технику россиян в Харьковской области. Защитники использовали отечественный дрон "Баба-Яга".

"Баба-Яга" разгромила позиции россиян на Харьковщине

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Баба-Яга" пограничников Харьковского отряда обнаружила и уничтожила три автомобиля и три позиции окупантов.

На кадрах заметно, как дрон сбрасывает взрывчатку на позиции и автомобили российских окупантов, после чего они взрываются.

Ударный дрон Vampire, известный также как Баба Яга — это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.

Дрон может сбрасывать разные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале — специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины. Поделиться

Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.