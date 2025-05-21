Росія накопичує значні військові резерви на Харківщині — що відомо

На Харківщині армія РФ постійно проводить ротації підрозділів, які залучені до штурмових дій, а також стягує та накопичує резерви в районі міста Вовчанськ та населеного пункту Дворічне.

Росія підтягує резерви для майбутніх штурмів на Харківщину

Про це у телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин.

Росіяни не відмовились від ідеї створення так званої буферної зони вздовж нашого кордону. Зараз ми спостерігаємо, що ворог постійно проводить ротацію тих підрозділів, які залучені до штурмових дій, а також підтягує та накопичує резерви насамперед в районі Вовчанська та населеного пункту Дворічне, що на північ від Куп'янська. Поширити

Водночас речник нагадав, що активні штурмові дії окупантів на тому відтинку тривають вже досить давно. Також, за його словами, не варто очікувати на зменшення ворожих мотоштурмів.

Зважаючи на те, що підготовка мотоштурмовиків на Росії не припиняється, то очікувати на зменшення таких мотоштурмів, напевно, також не варто. Те, що вони пересідають на мотоцикли, означає те, що їм насправді бракує бронетехніки. І тому ми зараз, як правило, бачимо менше спаленої бронетехніки, але більше знищеного цього мотомотлоху.

Шамшин зауважив, що вартість китайського мотоцикла, так само як і вартість життя російського солдата, на Росії надзвичайно низька, тож варто очікувати, що росіяни продовжать ці банзай-атаки саме на мотоциклах.