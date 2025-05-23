Генштаб підтвердив ураження об’єкта ВПК Росії у Липецькій області

Сили оборони України уразили ПАТ “Енергія” у Єльці

Вночі 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ПАТ “Енергія”.

Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється. Поширити

ПАТ “Енергія” - один з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

Зупинка роботи ПАТ “Енергія” може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення, наголосили у Генштабі, і додали, що Сили оборони продовжують цілеспрямовану бойову роботу по важливих військових цілях РФ, щоб змусити Росію припинити збройну агресію проти України.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що в Єльці атакований завод "Енергія" з виробництва компонентів для БПЛА, ракет "Іскандер" і "Кинджал" та систем радіоелектронної боротьби.