Генштаб підтвердив ураження об’єкта ВПК Росії у Липецькій області

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження ПАТ “Енергія” в місті Єлець Липецької області РФ.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно уразили об'єкт ВПК Росії у Липецькій області, що може значно унеможливити функціонування частини російської військової техніки.
- ПАТ “Енергія” виробляє критично важливі компоненти для ракет, літаків та іншої військової техніки, тому удар по цьому підприємству може серйозно ушкодити військово-технічний потенціал Росії.
- Генштаб підтвердив влучання і пожежу на території ПАТ “Енергія”, ймовірно, завдяки співпраці різних підрозділів Збройних сил України.
Сили оборони України уразили ПАТ “Енергія” у Єльці
Вночі 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ПАТ “Енергія”.
ПАТ “Енергія” - один з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.
Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.
Зупинка роботи ПАТ “Енергія” може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення, наголосили у Генштабі, і додали, що Сили оборони продовжують цілеспрямовану бойову роботу по важливих військових цілях РФ, щоб змусити Росію припинити збройну агресію проти України.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що в Єльці атакований завод "Енергія" з виробництва компонентів для БПЛА, ракет "Іскандер" і "Кинджал" та систем радіоелектронної боротьби.
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