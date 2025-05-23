Генштаб подтвердил поражение объекта ВПК России в Липецкой области

Силы обороны Украины поразили ПАО "Энергия" в Ельце

Ночью 23 мая подразделения Сил специальных операций ВСУ по взаимодействию с другими составляющими Сил обороны поразили ПАО "Энергия".

Подтверждена попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов. На территории объекта возник пожар. Поделиться

ПАО “Энергия” — один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планировки и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.

Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских окупантов без критически важных элементов питания, отметили в Генштабе, и добавили, что Силы обороны продолжают целенаправленную боевую работу по важным военным целям РФ, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что в Ельце атакован завод "Энергия" по производству компонентов для БПЛА, ракет "Искандер" и "Кинжал" и систем радиоэлектронной борьбы.