Генштаб подтвердил поражение объекта ВПК России в Липецкой области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ.
Главные тезисы
- Генштаб Украины подтвердил поражение объекта ВПК России в Липецкой области.
- ПАО “Энергия” производит компоненты для ракет, самолетов и другой военной техники, а его поражение может серьезно ущербить российский военный потенциал.
- Силы обороны Украины успешно атаковали “Энергию”, что привело к пожару на объекте и возможной потере критически важных элементов питания для военной техники.
Силы обороны Украины поразили ПАО "Энергия" в Ельце
Ночью 23 мая подразделения Сил специальных операций ВСУ по взаимодействию с другими составляющими Сил обороны поразили ПАО "Энергия".
ПАО “Энергия” — один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планировки и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.
Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.
Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских окупантов без критически важных элементов питания, отметили в Генштабе, и добавили, что Силы обороны продолжают целенаправленную боевую работу по важным военным целям РФ, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию.
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что в Ельце атакован завод "Энергия" по производству компонентов для БПЛА, ракет "Искандер" и "Кинжал" и систем радиоэлектронной борьбы.
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