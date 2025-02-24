Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ Силами обороны Украины
Категория
Проиcшествия
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Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ Силами обороны Украины

Генштаб ВСУ
бавовна
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение в ночь на 24 февраля Рязанского нефтеперерабатывающего завода в России.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ в России в ночь на 24 февраля, совершив не менее 5 взрывов в районе цели.
  • Поражение Рязанского НПЗ было выполнено подразделениями Сил беспилотных систем Украины в сотрудничестве с другими частями Вооруженных Сил.
  • Инцидент произошел в рамках борьбы против оккупационной армии РФ, включая стратегические объекты, привлеченные в вооруженную агрессию.

Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 февраля 2025 г. нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, который привлечен в обеспечении оккупационной армии РФ.

Как отмечается, известно о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6.

Результаты поражения уточняются.

Кроме того, по информации прессслужбы, вчера подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины также поразили нефтебазу — зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат "8 марта" в Тульской области РФ.

Боевая работа по стратегическим объектам, вовлеченным в обеспечение вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться, пообещали в Генштабе.

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