Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ Силами обороны Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение в ночь на 24 февраля Рязанского нефтеперерабатывающего завода в России.

Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 февраля 2025 г. нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, который привлечен в обеспечении оккупационной армии РФ.

Как отмечается, известно о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6.

Результаты поражения уточняются.

Кроме того, по информации прессслужбы, вчера подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины также поразили нефтебазу — зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат "8 марта" в Тульской области РФ.