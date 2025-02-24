Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ Силами оборони України

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження в ніч на 24 лютого Рязанського нафтопереробного заводу в Росії.

Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що залучений у забезпеченні окупаційної армії РФ.

Як зазначається, відомо про щонайменше 5 вибухів у районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.

Результати ураження уточнюються.

Окрім того, за інформацією пресслужби, вчора підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України також уразили нафтобазу — зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області РФ.