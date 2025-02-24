Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ Силами оборони України
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Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ Силами оборони України

Генштаб ЗСУ
бавовна

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження в ніч на 24 лютого Рязанського нафтопереробного заводу в Росії.

Головні тези:

  • Силами оборони України підтверджено ураження Рязанського нафтопереробного заводу в Росії.
  • Ураження було здійснене підрозділами Сил безпілотних систем України у співпраці з іншими складовими Збройних Сил.
  • Інцидент стався у ніч на 24 лютого, при цьому зафіксовано щонайменше 5 вибухів у районі цілі.

Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що залучений у забезпеченні окупаційної армії РФ.

Як зазначається, відомо про щонайменше 5 вибухів у районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.

Результати ураження уточнюються.

Окрім того, за інформацією пресслужби, вчора підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України також уразили нафтобазу — зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області РФ.

Бойова робота по стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме, — пообіцяли в Генштабі.

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