Сизранський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів — відео

Під новий потужний удар українських безпілотників 19 лютого потрапив Сизранський нафтопереробний завод, що знаходиться у Самарській області Росії. Згідно з останніми даними, він тимчасово призупинив свою роботу.

“Бавовна” у Росії 19 лютого — перші подробиці

Внаслідок нічної атаки БПЛА по Сизранському нафтопереробному заводу пошкоджена установка первинної переробки нафти — про це заявили інсайдери телеграм-каналу ASTRA.

Згідно з останніми даними, ударний дрон упав на встановлення АВТ-6, після чого сталася пожежа на площі 30 кв.м.

Одразу після цього підприємство тимчасово призупинило роботу.

Ставленик Кремля у Самарській області В'ячеслав Федорищев традиційно почав стверджувати, що наслідки атаки вже ліквідовано, а «великих ушкоджень» на НПЗ немає.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Однак відео, які публікують місцеві мешканці, підтверджують той факт, що НПЗ досі горить.

Що важливо розуміти, це середній за розмірами НПЗ у Росії, який має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік. Серед його продукції — паливо, авіаційний гас та бітум.