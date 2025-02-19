Сызранский НПЗ остановил работу после атаки дронов — видео

Под новый мощный удар украинских беспилотников 19 февраля попал находящийся в Самарской области России Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Согласно последним данным, он временно остановил свою работу.

"Бавовна" в России 19 февраля — первые подробности

В результате ночной атаки БПЛА по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу повреждена установка первичной переработки нефти — об этом заявили инсайдеры телеграмм-канала ASTRA.

Согласно последним данным, ударный дрон упал на установку АВТ-6, после чего произошел пожар на площади 30 кв.м.

Сразу после этого предприятие временно приостановило работу.

Ставленик Кремля в Самарской области Вячеслав Федорищев традиционно начал утверждать, что последствия атаки уже ликвидированы, а больших повреждений на НПЗ нет.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Однако видео, которые публикуют местные жители, подтверждают тот факт, что НПЗ до сих пор горит.

Что важно понимать, это средний по размерам НПЗ в России, обладающий мощностью переработки 8,9 млн тонн нефти в год. Среди его продукции — топливо, авиационный керосин и битум.