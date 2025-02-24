Дрони втретє від початку року атакували Рязанський НПЗ — відео

У Рязанській області РФ після нальоту дронів у ніч проти 24 лютого сталася пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі.

“Бавовна” на рязанському НПЗ: що відомо

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що це третя атака цього року на Рязанський НПЗ.

Потужність переробки заводу — 17,1 млн т нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ РФ. Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут та нафтохімію. Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії РФ та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

Раніше Рязанський НПЗ атакували двічі: у ніч проти 24 і в ніч проти 26 січня.

Російські телеграм-канали з посиланням на очевидців пишуть про удар по Рязанському НПЗ та пожежу у районі нафтопереробного заводу.

Загалом російське міноборони відзвітувало про начебто 22 збиті за ніч дрони: два безпілотники в Рязанській області, 16 дронів — в Орловській, три — у Брянській і один безпілотник — над анексованим Кримом.