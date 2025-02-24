Дрони втретє від початку року атакували Рязанський НПЗ — відео

У Рязанській області РФ після нальоту дронів у ніч проти 24 лютого сталася пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі.
Головні тези:
- Рязанський НПЗ постраждав від нападу дронів вже втретє за цей рік, що підносить питання про безпеку виробництва нафти в регіоні.
- Потужність Рязанського НПЗ становить 17,1 млн т нафти на рік, здійснює виробництво бензину, дизеля, авіаційного палива та інших нафтопродуктів.
- Атака на НПЗ може мати стратегічний характер, оскільки завод є ключовим постачальником авіаційного палива для російської армії.
“Бавовна” на рязанському НПЗ: що відомо
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що це третя атака цього року на Рязанський НПЗ.
Раніше Рязанський НПЗ атакували двічі: у ніч проти 24 і в ніч проти 26 січня.
Російські телеграм-канали з посиланням на очевидців пишуть про удар по Рязанському НПЗ та пожежу у районі нафтопереробного заводу.
Загалом російське міноборони відзвітувало про начебто 22 збиті за ніч дрони: два безпілотники в Рязанській області, 16 дронів — в Орловській, три — у Брянській і один безпілотник — над анексованим Кримом.
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