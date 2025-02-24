Дроны в третий раз с начала года атаковали Рязанский НПЗ — видео
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Дроны в третий раз с начала года атаковали Рязанский НПЗ — видео

бавовна
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Источник:  KOVALENKO

В Рязанской области РФ после налета дронов в ночь на 24 февраля произошел пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Главные тезисы

  • Рязанский НПЗ подвергается атакам дронов в третий раз в этом году.
  • Атака на завод имеет стратегический характер, так как он поставляет авиационное топливо для российской армии.

"Бавовна" на рязанском НПЗ: что известно

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что это третья атака в этом году на Рязанский НПЗ.

Мощность переработки завода — 17,1 млн т нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших НПЗ РФ. Там производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и нефтехимию. Особую роль играет авиационное топливо, критически важное для фронтовой авиации армии РФ и стратегической дальней авиации, наносящей удары по Украине.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

Ранее Рязанский НПЗ атаковали дважды: в ночь на 24 и в ночь на 26 января.

Российские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев пишут об ударе по Рязанскому НПЗ и пожару в районе нефтеперерабатывающего завода.

В общей сложности российское минобороны отчиталось о якобы 22 сбитых за ночь дронах: два беспилотника в Рязанской области, 16 дронов — в Орловской, три — в Брянской и один беспилотник — над аннексированным Крымом.

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