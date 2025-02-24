Дроны в третий раз с начала года атаковали Рязанский НПЗ — видео

В Рязанской области РФ после налета дронов в ночь на 24 февраля произошел пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.
Главные тезисы
- Рязанский НПЗ подвергается атакам дронов в третий раз в этом году.
- Атака на завод имеет стратегический характер, так как он поставляет авиационное топливо для российской армии.
"Бавовна" на рязанском НПЗ: что известно
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что это третья атака в этом году на Рязанский НПЗ.
Ранее Рязанский НПЗ атаковали дважды: в ночь на 24 и в ночь на 26 января.
Российские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев пишут об ударе по Рязанскому НПЗ и пожару в районе нефтеперерабатывающего завода.
В общей сложности российское минобороны отчиталось о якобы 22 сбитых за ночь дронах: два беспилотника в Рязанской области, 16 дронов — в Орловской, три — в Брянской и один беспилотник — над аннексированным Крымом.
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