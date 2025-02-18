Україна атакувала Ільський НПЗ і нафтоперекачувальні станції у РФ

17 лютого Сили оборони України завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу, а також нафтоперекачувальних станціях "Кропоткинская" та "Андреаполь" у Краснодарському краї країни-агресорки Росії.

Україна продовжує “вводити санкції” проти РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що внаслідок атаки на Ільському НПЗ почалася масштабна пожежа.

Окрім того, під удар українських воїнів потрапили станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", які забезпечували транспортування пального для російських загарбників в Україні.

Сили оборони України змогли їх вивести з ладу — саме це суттєво ускладнить логістику постачання пального для армії РФ.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що Україна залишає за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ.