Україна атакувала Ільський НПЗ і нафтоперекачувальні станції у РФ
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Україна атакувала Ільський НПЗ і нафтоперекачувальні станції у РФ

Генштаб ЗСУ
Україна атакувала Ільський НПЗ і нафтоперекачувальні станції у РФ
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17 лютого Сили оборони України завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу, а також нафтоперекачувальних станціях "Кропоткинская" та "Андреаполь" у Краснодарському краї країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • Удари були нанесені з метою послаблення російського військового потенціалу і ускладнення логістики постачання пального для армії РФ.
  • Генеральний штаб ЗСУ підтвердив початок масштабної пожежі на Ільському НПЗ.

Україна продовжує “вводити санкції” проти РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що внаслідок атаки на Ільському НПЗ почалася масштабна пожежа.

Окрім того, під удар українських воїнів потрапили станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", які забезпечували транспортування пального для російських загарбників в Україні.

Сили оборони України змогли їх вивести з ладу — саме це суттєво ускладнить логістику постачання пального для армії РФ.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що Україна залишає за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ.

Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть. Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність, знищуючи ресурси агресора та послаблюючи його військовий потенціал, — йдеться в офіційному повідомленні.

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